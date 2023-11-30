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انطلاق مسابقة مسرح الدمى لتنمية وصقل مواهب طلبة المدارس

11/30/2023 2:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معتصم الرقاد






عمان- انطلقت، أول من أمس، مسابقة مسرح الدمى على مستوى الوزارة، وبمشاركة واسعة من مديريات التربية والتعليم، والتي تستمر لمدة 15 يوما يتنافس فيها الطلبة بأعمال مسرحية مدرسية.
وجاء انطلاق مسابقة مسرح الدمى، عقب اختتام مسابقة الحكواتي وفيلم الدقيقة على مستوى وزارة التربية والتعليم، والتي شهدت مشاركة 37 مديرية تربية وتعليم في المملكة، وكانت هناك منافسة كبيرة وبمستوى عال من الأعمال المشاركة في المسابقة، واستمرت المسابقة لمدة 18 يوما.
وتركزت مواضيع هذه الأعمال والمسابقات على مبادرة وزارة التربية والتعليم "لمدرستي أنتمي"، وقد شارك مجموعة من المختصين بالمسرح المتميزين في وزارة التربية والتعليم بتحكيم هذه المسابقات بإشراف وتنظيم من إدارة النشاطات التربوية/ قسم المسرح.
تهدف هذه المسابقات إلى صقل مواهب الطلبة وتنميتها، كما تنمي قدرة الطلبة على التعبير، وهي ذات تأثير مباشر على شخصية الطلبة وتعد من أهم وسائل واستراتيجيات التعليم، إذ تنمي ثقافة الطالب وتعزز حب الطالب لمدرسته باعتبارها بيته الثاني وبيئة حاضنة له ولمواهبه.
وكان انطلاق مسابقة مسرح الحكواتي التي تقيمها وزارة التربية والتعليم ضمن خطتها السنوية، والتي احتوت على موضوع ومبادرة "لمدرستي أنتمي"، لتعزيز ثقافة الانتماء وحب المدرسة لدى الطالب، وكذلك تعزيز الانتماء لوطنه، ضمن نشاطات ومتابعة من إدارة النشاطات التربوية في الوزارة ممثلة بالدكتور أجمل الطويقات مدير عام النشاطات الطلابية، والداعم للحركة المسرحية، وأهميتها في صقل موهبة الطالب وتكوين شخصيته، ليصبح منتجا وعاملا رئيسا في المجتمع.
وكذلك مسابقة الفيلم وأهميته في تكوين لحظات الاكتشاف وحل المشكلات الاجتماعية والإنسانية والشعور مع الآخر لدى الطالب، حيث تقدم المدرسة فيلما يعالج ويناقش قضية توعوية تهم الطالب ومدرسته، ليصبح قادرا على حل جميع المعيقات التي قد يتعرض لها الطالب ويواجهها بسلبية، وقد تم فرز المشاركات في المديريات، وتأهيل الفائزين لمركز الوزارة الذي أشرف على إدارة النشاطات بتشكيل نخبة من التربويين المخرجين لفرز الفائزين بهذه المسابقات التي تهم الطالب.
وأشرف على المسابقة من الوزارة الدكتورة أرب الحناقطة مديرة النشاطات الفنية والثقافية، ورئيس قسم المسرح والموسيقا الأستاذة سناء دراوشة ومسؤول المسرح المدرسي المخرج واصف دلالعة، حيث تم تقسيم المديريات الى ثلاثة أقاليم؛ وسط وشمال وجنوب، لفرز النتائج، وكانت لجنة التحكيم تشاهد الأعمال، وتم مناقشة الطلبة بذلك لتحفيزهم وإعطائهم تعذية راجعة ومعلومات تهمهم في مدارسهم وتطور قدراتهم الفنية.
وتألفت لجنة تحكيم مسابقة الحكواتي من المخرج عيسى الجراح والمخرجة إيمان الخصاونة والمخرج محمود البطاينة، بينما تألفت لجنة التحكيم للفيلم من المخرج إياد شطناوي والمخرج جمال جبريل والمخرج منذر خليل؛ حيث ستعطى المراكز الثلاثة الأولى الجوائز والتكريم بنهاية المسابقة، وقد أقيمت المسابقة في مدارس كنجستون التابعة للواء الجامعة، بإشراف إدارة المدرسة والكادر التدريسي.

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