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ألق الصمود وقلق المبادرات للكاتب جبارين يتناول الحرب على غزة 2014

11/30/2023 2:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- صدر عن دار بيسان للنشر والتوزيع في بيروت، كتاب بعنوان "ألق الصمود وقلق المبادرات: الحرب على غزة 2014"، للكاتب السياسي رامز مصطفى جبارين، وكتب تقديما للكتاب أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأسير القائد أحمد سعدات.
مؤلف الكتاب أهدى كتابه "إلى الأرواح المطهرة، والمجبولة بتراب الأرض وعشقه الأزلي. للذين تشرفوا وتشرفت باحتضانهم وحمايتهم والاستخفاء لديهم عن عيون حاقدة طالما كان قتل الأنبياء من شيمتهم.
منهم من غادرنا إلى الشهادة، ومنهم من ينتظر حتى تحقيق الأمل المعقود على المُعجل، إما شهادة، أو انعتاقا وحرية وحريرا وعودة واستقلالا وطنيا على كامل تراب تلك الأرض الطهور. فلسطين.
إلى كل سنديانات وطني أهديهم ما كتبت لأجلهم وأجلنا. على أن أكون قد ساهمت ولو بتواضع بما متوجب علي وهو اليسير، كما على كل فلسطيني قد قدمه أو يقدمه رخيصا في سبيل قضيته ووطنه التي نتوق جمعيا أن يضمنا ترابه ولو في حفرة تكون سكننا الأبدي.
كلمات حاولت من خلالها أن أضيء على جانب من العدوانية الصهيونية المتمادية ضد شعبنا في قطاع غزة، وهو عدوان متواصل ومتماد علينا أينما تواجدنا منذ ذاك الوعد المشؤوم في عام 1917.
هذا العدوان الذي أذاق فيه شعبنا ومقاومته الكيان الصهيوني المصطنع بأركان قيادته السياسية والعسكرية والأمنية، مر الهوان والخذلان، وحول فيها المقاومون الميامين أسطورتهم التي لا تقهر إلى مجرد سراب، وأحلامهم إلى مجرد أضغاث.
وهنا في ذات اللحظة لما تعنيه غزة من مقاومة، أتذكر، ومن مقع العارف الواثق، أن هذا البيان الشامخ للمقاومة بقواها وكتائبها، شيد على أعمدة وأساسات كان للشهيد جهاد جبريل "أبو جعفر"، بصماته الواضحة فيها كما للكثير من مناضلي شعبنا، فكان شهيد انتفاضة الأقصى الأولى الذي اغتاله الموساد في الشتات الفلسطيني في 20 أيار 2002.
لذات روحه الطاهرة السلام، ولدمائه ودماء سائر الشهداء الزكية الوعد والعهد أن نبقى تلك الدماء حبرنا الذي نخط فيه طريق عودتنا وانتصارنا واستقلالنا على كامل تراب وطننا فلسطين وعاصمتها القدس".
وفي تقديم الكتاب، يوجه القائد الأسير أحمد سعدات تحية لكل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده، المتضامن مع الأسرى والمؤمن بعدالة قضيته الوطنية التي تستحق المزيد من التضحيات، مؤكدين أنه لا حياة مع الذل والهوان والاحتلال وسنواصل معركة الحرية والكرامة حتى الرمق الأخير.
أما بخصوص هذا الكتاب، فيقول سعدات "إن جماهير شعبنا تعلمت الكثير من الخبرة والدروس، الأمر الذي يدفعنا إلى إعادة تأكيد ما تعلمته من ملاحم الصمود الفلسطيني في محطات الثورة المتعاقبة، وإن شئنا الإمساك بمتن العنوان الذي هو ألق الصمود وقلق المبادرات: الحرب على غزة 2014، نقول إن الثورة تعلم من لم يتعلم بعد بمعزل عن موقعه في الهرم السياسي الاجتماعي، ومن لا يريد التعلم تفرض نفسها عليه وعلى أجندته وتجبره على مجاراتها والخضوع لقوانينها، وإذا أراد أن لا يتجاوزه التاريخ".
ويتحدث سعدات عن الحرب على غزة التي حصلت في العام 2014، مبينا أن الأسباب الحقيقية للعدوان على شعبنا لم تكن اختطاف المستطونين الثلاثة، بقدر ما كانت ذريعة اختبأت خلفها الحكومة الصهيونية، فطبيعة الكيان الصهيوني والدور الوظيفي المرتبط بالمصالح العليا للإمبريالية الذي يؤديه في المنطقة هما السبب، وإن كان هذا العامل يشكل الأساس والجوهر، لكنه يتجلى في كل محطة تاريخية بمظاهر متنوعة مرتبطة مباشرة بمستوى الصراع وتطوره واحتياجاته في كل وضع راهن.
وتحدث سعدات عن الأسباب الملموسة لتصعيد العدوان الصهيوني على جماهير شعبنا في فلسطين كافة، قائلا "إن الأزمة المستعصية التي يعيشها كيانه في هذه اللحظة، بمظاهرها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، سواء تجلت بعلاقاتها مع المجتمع الدولي الذي اكتشف منذ زمن زيف شعاراته التي يكثفها مثل شعار (الحق في الدفاع عن النفس)، باعتباره الضحية وليس الجلاد، وهذا يفضح زيف سياساته لقطاعات واسعة من الجمهور الشعبية على امتداد الكون، وليس فقط الدول الإمبريالية المهيمنة على القرار السياسي الدولي التي تدرك طبيعة هذه الحقيقة، خصوصا وأنها ساهمت بإنتاج ورعاية هذا الكيان الوظيفي وزرعته في قلب المنطقة العربية".
يرى سعدات أن الاحتلال سعى لحرف الأنظار عن انتهاكاته وتجاوزاته للأعراف والقوانين الدولية، والتعتيم على مسؤوليته المباشرة في إغلاق كل الأبواب أمام أي تسوية متوازنة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وفضلا عن سعيه لإجهاض مقدمات التوافق الفلسطيني الداخلي وإعادة التناقض للداخل الفلسطيني وتكريسه وتعميقه، خصوصا بعد أن اعترف العالم بحكومة التوافق الوطني، بما في ذلك الأميركية.
ويقول سعدات "إذ كانت هذه الهجمة المسعورة، الجديدة في شدة وتيرتها واتساع مداها، فقد بدأت في الضفة الغربية وامتدت إلى أجزاء من فلسطين عام 1948، وانقلب السحر على الساحر، بخاصة بعد التحول النوعي في المزج والموقف الدولي حسب جرائمه المرتكبة وسلسلة الإجراءات العقابية الجماعية لشعبنا وانفلات غطرسة وعدوان قطعان مستوطنيه، واختطاف الفتى المقدسي محمد أبو خضير وإحراقه حيا، فإن هذا التحول فرض عليه توسيع عدوانه، وإعلان الحرب المفتوحة على المقاومة وعلى جماهير شعبنا في القطاع".
ويرى سعدات، أنه على الرغم من حجم الدمار وغزارة الدم المسفوح من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا والتخريب المنهجي الحاقد لكل مقومات الحياة في القطاع الباسل، وعلى الرغم من هذه الحقيقة المرة التي تفرضها موازين القوى غير المتكافئة بين طرفي الصراع، غير أننا نستطيع التأكيد والجزم أن حكمة الاحتلال لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة، وخرج شعبنا الباسل شامخا مرفوع الرأس، وقد عكس صلابة المقاومة وتطور أدائها ومستوى استعداداتها وجهوزيتها وفاعلية دورها، وقدرتها، بالمعنى النسبي، على فرض معادلة توازن الردع بينها وبين الاحتلال.
ويشير سعدات إلى أن الاحتلال خسر، منذ زمن، ما يسميه في قاموسه السياسي الهمجي "قوة الردع"، ومحاولته إعادة الاعتبار لهذه المقولة باءت بالفشل الذريع، كما عجز عن إيقاف الصواريخ أو الحد من مداها وتفادي الخسائر النوعية في آلياته وجنوده، أو إخراج الحكومة من أزمتها المستعصية داخل الائتلاف وفي علاقاتها مع جمهور المستوطنين، وألحقت جرائمها بحق أبناء شعبنا العزل من تفاقم أزمتها مع المجتمع الدولي، واتسع نطاق الحصار الدولي المفروض على كيانه العنصري وسياسة حكومته، الأمر الذي تجلى بحجم وسعة التحركات الشعبية الدولية المناصرة لشعبنا والمقاطعة الاقتصادية لمنتوجاته، وبخاصة تلك التي تنتجها المستوطنات.
فيما قال جبارين، في تمهيده للكتاب، إن الحرب "الإسرائيلية" الثالثة التي حصلت في تموز 2014، هي الأطول حتى الآن على مدار عقود الصراع العربي-الصهيوني، والتي استمرت 51 يوما، مبينا أن هذه الحرب أظهرت فشل العدوان الصهيوني في تحقيق أي من أهدافه العسكرية والأمنية على قطاع غزة، فلا المقاومة انكسرت، ولا العدو تمكن من ترميم قوة الردع لديه، على الرغم من حجم الدمار الهائل، وسقوط الآلاف من الشهداء والجرحى، وتشريد مئات الآلاف من بيوتهم. وبقيت المقاومة على قوة وأثبتت حضورها الميداني في الرد على العدوان حتى الساعة الأخيرة من اليوم الواحد والخمسين للحرب المجرمة.
ويرى المؤلف، أن قادة الكيان الصهيوني قد وصلوا إلى قناعة بأن الحرب على المقاومة في قطاع غزة، لن توصلهم إلى مبتغاهم في قصم ظهرها، وأقر معظمهم استحالة نجاح أي عملية، لذلك انهالت التوصيات من قبل مختلف القيادات العسكرية والأمنية بضرورة البحث عن وسائل بديلة تؤمن للكيان الصهيوني الأمن والأمان، وهذه التوصيات استدعت فتح قنوات اتصال مع حركة حماس عبر وسطاء دوليين، بهدف البحث في إمكانية التوصل إلى تهدئة مستدامة مقابل سلة من المغريات والحوافز الاقتصادية والتنموية، وإعادة إعمار القطاع ورفع الحصار عنه، مما يتيح للكيان إعادة سيناريو استدراج منظمة التحرير إلى مربع التسوية السياسية التي انتهت إلى ما نعايشه من كارثة وطنية.
وخلص جبارين إلى أن السؤال الذي يتردد على ألسنة الكثيرين؛ لا شك أن المقاومة في حربها المفروضة عليها وعلى شعبها، قد انتصرت عسكريا، ولكن أين تثمير هذا الانتصار ببعديه السياسي والوطني؟ وما الذي تخبئه الدوائر الغربية والإقليمية لقطاع غزة ومقاومته؟ الأمر الذي يحول ألق الانتصار إلى قلق المبادرات.

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