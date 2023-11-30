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الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين.. هل نحسن استخدامه؟

11/30/2023 2:29:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا أبو الخير






عمان- إن القفزات السريعة من التطور والثورات التقنية المتلاحقة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي وأدواته المختلفة في الآونة الأخيرة، أثارت عددا من الآراء والمخاوف بشأن حدود قدراتها، بما في ذلك الاعتقاد بأنها وجدت لخدمة البشرية وتسهيل الحياة والعمل، ومن ناحية أخرى الاعتقاد بأنها تشكل خطرا حقيقيا يداهم المستقبل ويؤثر على مختلف جوانب الحياة.
وهنا يكمن السؤال.. هل الخوف من ذكاء الآلة مبرر؟ هل له أن يحتل مكان البشر أو يؤثر على حياتهم؟ وكيف يمكننا تطويع الأدوات التكنولوجية في خدمتنا وإدراتها بالشكل الصحيح؟
"من المستحيل أن أكون مرتاحا في التعامل مع الآلة وأشعر بفوبيا منها"، هذا ما يقوله عمر، معترفا بشعوره بالخوف من التكنولوجيا وعدم شعوره بالراحة في التعامل معها، ويعزي عمر هذا الهاجس من القلق إلى الخوف من فقدان السيطرة على الآلة وتحول زمام الأمور لها، تحديدا فيما يتعلق بالأمور المفصلية في الحياة، كما وصفها، كالخصوصية والبيانات وغيرها من المجالات الحساسة، كالتعليم والعلاج، على سبيل المثال.
وترى سمية محمود، أنه ليس هناك ما يخيف في ظهور الذكاء الاصناعي وتطوره، فنحن المتحكمون في أدائه، ونحن من نسيره لتحقيق ما نريد.
وتبرر وجهة نظرها، بأن المنافسة الحقيقية ليست مع الآلة وتقنياتها بل مع من يتقن استخدامها، لذا تعتقد أنه من الأفضل الاستفادة من التطور بطريقة إيجابية بدلا من التركيز على السلبيات، عن طريق محاولة التعلم واكتساب مهارات جديدة تطور من قدراتنا وفرصنا، لأنه مهما تطورت التكنولوجيا، من المستحيل أن تصل إلى مستوى التجارب الإنسانية الشعورية والعواطف البشرية التي تميزنا.
المختص في الذكاء الاصناعي المهندس حازم البيطار، يقول "التكنولوجيا، منذ ظهورها، أثارت مشاعر متناقضة بين الناس، من ناحية تعد مصدرا للتقدم والتطور، ومن ناحية أخرى ينظر إليها على أنها تهديد قد يحدث تغيرات غير متوقعة في حياتنا، والذكاء الاصناعي، بوصفه من أبرز التقنيات المعاصرة، فقد أثار الكثير من النقاش والجدل، سواء في اعتباره أداة ابتكار، أو أداة تولد المخاوف والاحتجاجات".
بحسب البيطار، تعود هذه المخاوف إلى عدم القدرة على مواكبة السرعة الكبيرة لتطور التكنولوجيا؛ حيث يشعر كثيرون أن هذه التطورات تحدث في وتيرة أسرع من قدراتهم على فهمها والتأقلم معها، ما يولد بدوره شعورهم بالتهميش وعدم القدرة على التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة بطريقة فعالة.
إضافة إلى ذلك، القلق الشائع من فقدان الوظائف بسبب التكنولوجيا و"الأتمتة"، تحديدا مع تطور الروبوتات والذكاء الاصناعي؛ حيث أصبح هناك تهديد حقيقي للوظائف المستقبلية التي كانت حكرا على البشر، وتنامي المخاوف المرتبطة بتفوق الذكاء الاصناعي في مجالات عديدة على البشر، وأن يحل محلهم في العمل ويأخذ أدوارهم التقليدية في المجتمع.
ويأتي ذلك، في وقت تقول فيه نسب لمنظمة العمل الدولية، إنه من المتوقع فقدان نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025 على أثر الثورة الصناعية الرابعة، في 15 صناعة في 26 اقتصادا كبيرا، بينما من المتوقع أن يتم خلق حوالي 97 مليون دور جديد ووظيفة جديدة، على أن تكون هذه الوظائف مدفوعة بالنمو الكبير في المنتجات والخدمات الجديدة التـي ستقتضي أن يعمل البشر مع الآلات والخوارزميات.
ويتابع البيطار "وفي حالات كثيرة، يرتبط الخوف من الذكاء الاصطناعي بالاعتقاد بأنه قوي وذكي للغاية، بحيث يمكنه اتخاذ قرارات دون تدخل بشري، وهذا القلق يتصاعد عند الحديث عن الروبوتات التي قد تستخدم في المجال العسكري أو في أماكن يمكنها إلحاق الضرر بالبشر، علاوة على مخاوف الانتهاكات المحتملة للخصوصية التي أصبحت في خطر، لا سيما مع وجود تقنيات قادرة على جمع البيانات وتحليلها بسهولة".
وعلى صعيد آخر، يوضح البيطار أن للتكنولوجيا فوائد عديدة، فهي أسهمت في تطوير المجتمعات وسهلت الحياة اليومية في جوانب عدة، كما أنها قدمت فرصا هائلة في مجالات الطب والتعليم والأعمال وغيرها من القطاعات، من خلال تسهيل حل مشكلات معقدة وتسهيل الأمور التي كانت تعد صعبة في الماضي، على سبيل المثال، وفر الذكاء الاصناعي تقنيات تشخيص متقدمة وتخطيط استراتيجية علاجية فعالة، وفي التعليم يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي توفير تجارب تعليمية مخصصة للطلاب ومساعدتهم على تحقيق التقدم في الدرجات العلمية.
إلى ذلك، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي مثل أي تقنية جديدة، يحمل معه فوائد ومخاطر، لذا على المجتمع أن يوازن بين هذه المزايا والتحديات لضمان استخدامه بطريقة تعود بالنفع على الجميع.
ويوضح في هذا الصدد، أنه على الرغم من تحسين التكنولوجيا لجودة حياتنا في جوانب عدة، إلا أن هناك تأثيرات سلبية محتملة ومخاوف مشروعة، منها مرتبطة بسوء استخدام التقنية مثل "الهجمات الالكترونية" التي تستخدم لاختراق البيانات الشخصية، أو حتى الاتكالية الزائدة والمبالغة على الأجهزة والتقنية وما تولده من تعطيل للقدرات البشرية والعقل وقدرته على التحليل، حيث يفقد الأشخاص قدرتهم على التفكير التحليلي واتخاذ القرارات بشكل مستقل، ويجعلهم أقل قدرة على التكيف مع الظروف غير المتوقعة.
ومن هنا، يؤكد ضرورة إدارة التقنيات الحديثة بشكل صحيح من خلال الوعي والتعلم المستمر، لتحقيق الاستفادة القصوى من التقنية بعيدا عن مخاطرها، إضافة إلى تحقيق التوازن بين استخدام التقنية والاعتماد على القدرات البشرية، والتحلي بالوعي الأخلاقي بطريقة تحترم حقوق الآخرين ولا تضرهم.
وفي مثال على ذلك، بدأ آدم في تعلم مهارات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ومحاكاتها منذ أكثر من عام، للاستفادة منها بأفضل صورة ممكنة، ويوضح "على الرغم من نسبة الخطر التي قد يحملها الذكاء الاصطناعي وتهديده لعدد من الوظائف التقليدية، إلا أنه مستقبل لا مفر منه وليس صعبا على أبناء عصر الانفتاح التكنولوجي التعلم والتعامل مع الأدوات الجديدة والمختلفة".
ويقول "لا يمكن إنكار وجود نسبة من الأخطاء والفجوات أو حتى "منطقة غباء" لدى الذكاء الاصناعي، إلا أن قدرة البشر على استخدامها في شكل صحيح هي المتحكم الرئيسي في مخرجاتها. وفي المجمل أعتقد أن نسبة الخطورة تعود على غير الملمين في التكنولوجيا".
وهكذا هو الحال مع أماني ناصر، التي تعمل في مجال كتابة المحتوى؛ حيث تستعين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملها كتطبيق "شات جي بي تي" و"جوجل بارد"، وفي الوقت ذاته تنوه إلى أن هناك نقاطا أساسية عدة في التعامل مع هذه التطبيقات ولا يمكن إقصاء الفكر والدور الإنساني التحليلي فيها، حيث يحتاج استخدام هذه الأداة إلى مهارة ومعرفة في طريقة طلب المعلومات والمحتوى من الموقع وليس طرح عشوائي، عدا عن ضرورة وجود معلومات كافية لدى الباحث عن المعلومات لتوجيه الأداة فيما يخدم الهدف، وهذا كله يلخص القول "إن الآلة لا تستطيع التفكير والعمل بالنيابة عن البشر".
وعلى الصعيد النفسي، تبين الاختصاصية النفسية عصمت حوسو، أن الخوف أو الفوبيا من التكنولوجيا غالبا ما يأتي بسبب "الاعتياد"، فالإنسان بطبعه يرتاح لما يعتاد عليه وأي خروج عن دائرة الراحة يقلقه، وفي معظم الحالات يقترن الخوف من التكنولوجيا بالأجيال القديمة الذين اعتادوا الطرق الكلاسيكية، وهذا بالتأكيد سيولد لديهم القلق من التعامل مع الأدوات الحديثة.
أما الأجيال الأصغر فهم نشأووا على وجود التكنولوجيا واعتادوا أدواتها منذ طفولتهم سواء في المنزل أو في الدراسة، وبالتالي فهم الأقدر على التعامل معها والانفتاح على تطوراتها المختلفة، وفق حوسو.
وتتابع "في حالات أخرى، قد يتولد لدى بعض المستخدمين فوبيا من التكنولوجيا جراء تعرضهم لحادثة مؤلمة أو لأذى عبر هذه الوسائل الحديثة، مثل التلاعب بالبيانات أو سرقتها أو الاختراق أو حتى التشهير والابتزاز وغيرها من التجارب السلبية التي تطورت بتطور أدوات العصر".
إضافة إلى أن الانفتاح المتسارع لم يواكبه تطور في الأدوات، تحديدا في المجتمعات النامية ودول العالم الثالث، ما تسبب في تزايد المشكلات والقلق لدى المستخدمين بسبب اضطرارهم إلى استخدام كل من الطرق التقليدية والإلكترونية في كثير من الأوقات لإنجاز أمر معين.
وتوضح، لكن لا يمكن للإنسان أن يعيش بمعزل عن التطورات، ولا سيما في عصر الانفتاح التكنولوجي والثورة التقنية والذكاء الاصطناعي، والتعلم والانفتاح على التغيير يساعد الإنسان على تجاوز مخاوفه المرتبطة في المجهول والخطر المتوقع.
وتبين، أنه في مقابل "التكنوفوبيا" التي تتواجد بنسب بسيطة، لدينا "نوموفوبيا" وهو الشائع في العصر الحالي، ويعني التعلق الشديد بالأجهزة والتكنولوجيا.
وفي ختام حديثه، يعود البيطار بقوله "العالم التقني في تطور مستمر، وعلينا التكيف مع هذا التطور من خلال تعلم مهارات جديدة وفهم آخر الابتكارات". ويتفق مع حوسو بأن الهدف من استخدام هذه الأدوات تحسين حياتنا وليس إضافة عبء إليها، لذا ينصحان بمتابعة التطورات والتحديثات المستمرة والتعلم لاتخاذ قرارات مستنيرة حول استخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها.

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