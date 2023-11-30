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اختتام مهرجان الأردن لأفلام الأطفال

11/30/2023 2:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- _- اختتمت فعاليات مهرجان الأردن لأفلام الأطفال بدورته الثانية، بتنظيم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حيث رفعت لجان التحكيم الستار عن أسماء الأفلام الفائزة في ختام المهرجان مساء الثلاثاء الماضي.
قدم المهرجان، على مدى خمسة أيام، مجموعة متنوعة من الأفلام التي تستهدف فئة صغار السن تضمنت سبعة أفلام عائلية روائية طويلة و12 فيلما قصيرا من 12 دولة، جميعها إنتاجات حديثة ومعظمها حائز على جوائز عالمية. تبعت العروض نقاشات ملهمة مع اختصاصيين في السينما، مما أتاح الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم دون حصرهم في دور المتلقي للفيلم فحسب.
منحت لجنة تحكيم الكبار المؤلفة من مهنيين في مجال المرئي والمسموع، الدكتور عامر غرايبة الحاصل على الدكتوراه في صناعة الأفلام الوثائقية والروائية الموجهة للكبار واليافعين، وراما سمكري المتخصصة في الفنون البصرية للأطفال، وفرح جادالله ممثلة مؤسسة برنارد فان لير المتخصصة في تطوير وتعليم الطفولة المبكرة في الأردن- جائزة أفضل فيلم روائي طويل للفيلم السلوفاكي "رحلة إلى الأرض المسحورة" من إخراج بيتر بودينسكي، وجائزة أفضل فيلم قصير للفيلم الفرنسي "أمي تصب المطر" من إخراج أوغو دي فوكومبريه. كما ارتأت لجنة التحكيم إعلان تنويهات خاصة لكل من الفيلم الأردني الروائي الطويل "سليم" من إخراج سنثيا مدانات شرايحة، وهو الأول من نوعه لمعالجته فكرة معقدة بأسلوب مبدع يركز على التعافي والصداقة، والفيلم الصيني "السوط الصغير" لقيمته السينمائية وروعته البصرية، إضافة إلى تنويه خاص للفيلم القصير "مدرسة شجرة عيد الميلاد" من إخراج أنستاسيا ماخلينا.
وفي بيانها الختامي، قالت لجنة التحكيم "معيار اختيارنا للأفلام الفائزة في هذه الدورة كان قائما على فكرة واضحة: فيلم صنع للأطفال أو صنع عنهم، تعاملنا مع الأفلام كتجربة سينمائية وليس كفكرة وتنفيذ فقط، وعلى الرغم من جمال كل مشهد صنع بكل إبداع وحب وشغف كان تركيزنا على التجربة الكلية للفيلم من عيون مشاهد صغير".
وقامت لجنة تحكيم الأطفال المكونة من لجين زايد وجبران البرقاوي وفارس عوض بمنح جائزة أفضل فيلم قصير للفيلم المصري "راضية" من إخراج شيماء طافش، إضافة إلى إعلان تنويه خاص للفيلم الجزائري "إناس" من إخراج جمال باشا، "لأن شخصية إناس استطاعت أن تغير نظرة المجتمع لها، بالرغم من أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة"، بحسب اللجنة.
وقالت لجنة تحكيم الأطفال "قمنا باختيار فيلم "راضية" كونه يعالج قضية مهمة في العالم العربي، وهي عمالة الأطفال وعلاقة الأخوة التي تربط بين الأطفال في هذه الظروف. كما قمنا بتنويه خاص لفيلم "إناس" حيث يطرح قضية التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال وقدرتهم على تجاوز الصعاب".
كما منح الجمهور، من خلال التصويت، جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي طويل للفيلم الأردني "سليم" من إخراج سينثيا مدانات. والجدير بالذكر أن أفضل فيلم روائي طويل وأفضل فيلم قصير يحظيان بجوائز نقدية.
تخلل المهرجان عقد ورشتي عمل "صناعة الدمى المحركة" التي تم عقدها في "مؤسسة الحسين الاجتماعية" في جبل الأشرفية؛ حيث تم تدريب مجموعة من الأطفال على صناعة الدمى المحركة، والثانية شملت تدريب مجموعة من الأطفال على تصميم وصناعة الشخصيات الكرتونية في "مدرسة حي الضباط" في مدينة المفرق.
من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من الأطفال وضمان حضورهم للمهرجان، تواصلت الهيئة مع مراكز الأفلام في محافظات المملكة؛ حيث تم استضافة مجموعة من الأطفال لحضور العروض من مؤسسة الحسين الاجتماعية ومن كل من وادي موسى ووادي رم والسلط، وحضر فعاليات المهرجان عدد كبير من الأطفال وذويهم يزيد على 1000 شخص على مدى أيامه.

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