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الملك يشارك في جانب من اجتماع أممي لتنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة

11/30/2023 2:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- ضمن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة، تستضيف المملكة جلسات اجتماع مغلق في نطاق مبادرة "اجتماعات العقبة"، بهدف التوصل إلى آلية للتنسيق حول الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في غزة، وضمان إيصال وتدفق المساعدات المطلوبة بشكل كاف ومستمر.
ويشارك اليوم جلالة الملك في جانب من الاجتماع التنسيقي، لبحث الاستجابة الإنسانية في غزة، بمشاركة قادة منظمات أممية حكومية وغير حكومية.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار جهود الأردن المكثفة للوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة، والتخفيف من الوضع المأساوي هناك.
مصادر خاصة مطلعة كشفت لـ"الغد"، أن جلالة الملك، دعا الى عقد هذا الاجتماع عالي المستوى، بمشاركة قادة منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، وممثلي دول عربية وأجنبية.
كما بينت أن الاجتماع يستضيف، مسؤولين أمميين ودوليين رفيعي المستوى، أبرزهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، والرئيسة التنفيذية لـ"ميرسي كور" تجادا دوين ماكينا، الى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وأشارت المصادر، إلى أن هناك ممثلين لنحو 30 منظمة دولية إنسانية أخرى، وأكثر من 30 سفيرا ودبلوماسيا، سيكونون من بين المشاركين في الاجتماع، الذي يأتي في إطار جهود الأردن المكثفة، للوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة، والتخفيف من وضعهم المأساوي.
ويهدف الاجتماع الى ضمان توافق جميع الأطراف المعنية على الخطوات المقبلة، ومخاطبة المجتمع الدولي والدول المانحة بصوت واحد، حول الاحتياجات الطارئة في القطاع، بالإضافة لاحتياجاته في المستقبل القريب.
وبينت المصادر أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، تتطلب استجابة سريعة، مع تحديد واضح لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين، بحيث سيتضمن أعمال الاجتماع تقييما للوضع الإنساني الحالي في غزة، بما في ذلك الاحتياجات الأساسية، كالغذاء، والمياه، والأدوية، والمسكن، والطاقة، والعمل على التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتلبيتها على الأرض.
ويعقد هذا الاجتماع، في إطار مبادرة "اجتماعات العقبة"، للتوصل إلى نهج شمولي للتنسيق بفاعلية للتخطيط للمساعدات الإنسانية وإيصالها، وردم الفجوات، وتجنب ازدواجية الجهود، وآلية التنسيق حول خطة عمل مشتركة للاستجابة للاحتياجات الناجمة عن هذه الأزمة الإنسانية في غزة، والاتفاق على الخطوات المقبلة بشأن الإغاثة الإنسانية في القطاع.

MENAFN30112023000072011014ID1107517594

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