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العمل على تخفيف وطأة الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ

11/30/2023 2:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دنيو






فيما لا تزال آثار أزمة المناخ تتخطي حدود التكيف، تبحث البلدان بصورة عاجلة عن سبل لتعويض الخسائر والأضرار التي لحقت بالزراعة. ويناقش هذا المقال طرق الحد من الخسائر والأضرار بواسطة مختلف الوسائل، ومنها زيادة التمويل الخاص بالمناخ والعمل الاستباقي.

خلال نشأتي في مزرعةٍ صغيرة للأرزّ في الصين في ستينيات القرن الماضي، كانت عائلتي على إدراك تام بأن ظاهرةً جوية سلبية واحدة تكفي لإطاحة عام كامل من الجهد. فإن أنماط المناخ والطقس من الأمور التي يشعر بها المزارع في قرارة نفسه، بيد أن التغييرات التي طرأت على هذه الأنماط، والمستويات القصوى للأحداث الجوية في السنوات الأخيرة، صدمت المجتمعات الريفية. فنحن لم نكن نتخيّل يومًا أن الفصول قد تتغير بالوتيرة والحجم اللذين نشهدهما اليوم، ملحقةً خسائر وأضرار قوّضت سنوات طويلة من التنمية الريفية التي تحققت بجهد جهيد.

لقد استحال تغيّر المناخ أزمةً غذائية وزراعية. ويجد صغار المزارعين أنفسهم على نحو متزايد تحت رحمة الكوارث والأحداث المناخية المتطرفة. وبالنظر إلى الاعتماد الكلي للغلات والمحاصيل السليمة على أنماط الطقس والموارد الطبيعية، فإن قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي بات يتصدّر خط مواجهة أزمة المناخ.

يؤثر تغير المناخ في قدرتنا على إنتاج الغذاء، فهو يغيّر توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه وتيسّر كلفته، وكذلك نوعية المياه والتربة والتنوع البيولوجي، ما يزيد من تواتر الظواهر الجوية المتطرفة وحدتها، ويحوّل أنماط الآفات والأمراض. وتزيد هذه التداعيات من انعدام الأمن الغذائي، وتقلّل من غلة المحاصيل وإنتاجية الثروة الحيوانية وإمكانات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية كقطاعات منتجة للغذاء.

وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، فُقد ما يقدّر بنحو 3.8 تريليونات دولار أمريكي من إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية بسبب المناخ وأحداث كارثية أخرى، وهو ما يعادل متوسط خسارة سنوية بقيمة 123 مليار دولار أمريكي، أو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي العالمي في السنة. وتشهد هذه الأحداث الكارثية تصاعدًا أيضًا، إذ كانت تبلغ حوالي المائة في السنة في سبعينيات القرن الماضي فيما يبلغ متوسطها حاليًا أربعمائة حدث كارثي في السنة. وبما أن الزراعة، بما فيها إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في البلدان النامية، فإن الآثار المترتبة على ذلك عميقة.

يتمتع المزارعون بالقدرة على الصمود، وهم قد تكيّفوا لقرون مع التغييرات التي شهدتها بيئاتهم. وهم يمثلون أفضل استثمار في بناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ. ولكنّ ما يعيشونه اليوم يتجاوز قدرتهم على التكيف. وإنّ الدعم المقدم لمواجهة الخسائر والأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية الناجمة عن الأحداث المتطرفة والبطيئة الحدوث، يتحوّل إلى شريان حياة للمجتمعات والبلدان الزراعية.

أما الحصول على التمويل من أجل التصدي للخسارة والأضرار، وبالأخص، توزيع التمويل المخصص للخسائر والأضرار، فسيشكل اختبارًا حاسمًا للنجاح في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)). ويكشف أحدث تقاريرنا الذي يتناول الخسائر والأضرار في النظم الزراعية والغذائية، والذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر، أن أكثر من ثلث الالتزامات المناخية للبلدان، أي المساهمات المحددة وطنيًا، تشير صراحة إلى الخسائر والأضرار. وبالنسبة إلى البلدان التي تشير إلى الخسائر والأضرار، يتبيّن أن الزراعة بشكل عام هي القطاع الوحيد الأكثر تضررًا لديها.

وتلتزم المنظمة بدعم البلدان من أجل تقييم مدى الخسائر والأضرار الناجمة عن آثار أزمة المناخ على قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي وحجم تلك الخسائر؛ وتعبئة الموارد المالية الكافية والتي يمكن التنبؤ بها لدعم تنفيذ إجراءات التصدي للخسائر والأضرار في القطاع؛ وتقييم المخاطر المناخية؛ والحد من الخسائر والأضرار في الزراعة؛ وتطوير تكنولوجيات وممارسات جديدة يمكنها أن تقلل من تعرض منتجي الأغذية ومستهلكيها للمخاطر المناخية، كالمحاصيل التي تتحمل الجفاف، ونظم الري المقتصدة في استخدام المياه، ونظم الإنذار المبكر، والتأمين على المحاصيل، وخطط الحماية الاجتماعية.

لا يمكن الفصل بين أزمة المناخ وأزمة الغذاء. ومن شأن الاستثمار في حلول النظم الزراعية والغذائية لتغير المناخ أن يعود بمنافع جمّة على الناس وعلى كوكب الأرض. ولكن لا يمكن حتى لأكثر المزارعين قدرةً على الصمود أن يتكيّفوا مع جميع آثار أزمة المناخ. فيجب أن نضع صغار المزارعين والبلدان النامية المعتمدة على الزراعة في طليعة جهودنا الجماعية الرامية إلى معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تلك الأوضاع.

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