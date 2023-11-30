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أبو السمن: نولي الطرق الواصلة لمدينة العقبة اهتماما خاصا

11/30/2023 2:28:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الخميس سير العمل في مشروع صيانة طريق العقبة الخلفي ومشروع إعادة تأهيل طريق النقب- الحميمة، مؤكدا أن وزارة الأشغال تولي الطرق الواصلة إلى مدينة العقبة اهتماما خاصا؛ نظرا لأهميتها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.

وأضاف أبو السمن خلال جولة ميدانية، أن رسالة الوزارة تتمثل بربط المدن والقرى والتجمعات السكانية والاقتصادية والدول المجاورة بشبكة من الطرق المتميزة بمستوى عال من الجودة والمحافظة على ديمومتها ورفع مستوى السلامة المرورية عليها.

وقال إن الوزارة ماضية في تنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في تعزيز موقع المملكة ورفد مسار التنمية الاقتصادية ومواصلة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للتحديث وتحقيق الاستدامة وجذب الاستثمار.

ولفت أبو السمن إلى أن الطريق الصحراوي هو الشريان الرئيسي للمملكة، حيث يربط مدينة العقبة باعتبارها المنفذ البحري الوحيد للأردن بالعاصمة عمان وبكافة المحافظات، وعليه فإن وزارة الأشغال تولي اهتماما كبيرا لهذا الطريق.

وكشف الوزير عن وجود خطط لاستكمال صيانة وتعبيد أجزاء أخرى من الطريق خلال العام 2024، لافتا إلى بعض الأجزاء في المنطقة الممتدة من المريغة إلى رأس النقب، وبعض الأجزاء في منطقة القويرة ومثلث رم.

وحول طريق العقبة الخلفي، أكد أن نسبة الإنجاز في مشروع صيانة وتأهيل الطريق بلغت نحو 90%؜ ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال كافة في المشروع خلال أسابيع وضمن المدة المقررة لتنفيذ الأعمال.

ويمتد المشروع من تقاطع وادي اليتم ولغاية تقاطع جسر الترخيص (البرديني)، وهو ممر اقتصادي حيوي حيث تسلكه الشاحنات من وإلى ميناء العقبة ويعد شريانًا حيويًا للميناء ومنطقة العقبة الاقتصادية والعديد من المنشآت الصناعية في العاصمة عمان ومحافظات المملكة.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد باشرت في شهر أيار/ مايو الماضي بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف للمسرب الأيسر من الطريق وأجزاء متفرقة من المسرب الأيمن وبطول إجمالي نحو 17 كلم وبكلفة بلغت 2.8 مليون دينار.

وعملت الوزارة على تجهيز تحويلات مرورية في مواقع العمل، وتقسيم العمل لعدة أجزاء لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق، حيث تم تجهيز التحويلات المرورية بعناصر السلامة العامة.

وشملت الأعمال في المشروع كشط طبقة الإسفلت السطحية وحقن الشقوق إن وجدت بعد الكشط وإصلاح أي هبوطات بسطح الخلطة الإسفلتية، إلى جانب رش طبقة إسفلت لاصقة محسنة، وتنفيذ طبقتين للخلطة الإسفلتية (رابطة وسطحية) بسمك 13 سم بعد الدحل، إضافة إلى تنفيذ أعمال السلامة المرورية من أعمال تخطيط وتركيب عاكسات أرضية.


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