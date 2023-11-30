مذكرة تفاهم بين الأردن وقيرغيزستان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقّع أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
للشؤن الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة وسفير جمهورية قيرغيزستان لدى
دولة الكويت غير المقيم لدى المملكة، السفير كاراجولوف عاظامات عمر بايقيتش، يوم
أمس الأربعاء، اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس وزراء الجمهورية
القيرغيزية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية
والخدمة.
وبحث القطارنة وبايقيتش العلاقات الثنائية
بين البلدين وسبل تعزيزها لتعاون أوسع في العديد من المجالات.
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