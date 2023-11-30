يلعبان مع بعضهما وكأنهما أصدقاء.. فيديو عفوي للملكة رانيا مع طفل غزي

زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله المرضى القادمين من غزة لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمّان، أمس الأربعاء.



واطمأنّت جلالتها على صحة الأطفال المرضى من غزة، واستفسرت عن وضع وسلامة أهلهم، كما استمعت من الكادر الطبي عن حالتهم الصحية والنفسية، إضافة إلى ما يقدم لهم من عناية وعلاج.









وفي فيديو عفوي نشرته الملكة عبر صفحتها الخاصة "إنستغرام"، وحصد أكثر من 10 مليون مشاهدة، ظهرت جلالتها رفقة طفل غزي مصاب بالسرطان، يلعبان مع بعضهما وكأنهما أصدقاء. وأرفقت الفيديو بتعليق: التقيت هذا الطفل الشجاع من غزة اليوم في مركز الحسين للسرطان. براءة الأطفال تسمو رغم قساوة الحرب والمرض.

وتداول رواد السوشال ميديا هذا الفيديو وأشادوا بلطف جلالة الملكة وانسجامها مع الطفل الذي عانى ويلات المرض والحرب معاً.

الجدير بالذكر أن هناك 41 طفلا مريضًا بالسرطان من غزة في مركز الحسين، يشكلون أول دفعة في وقت يستعد المركز لإحضار أعداد أكبر من مرضى السرطان، بعد توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في القطاع.