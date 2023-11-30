يلعبان مع بعضهما وكأنهما أصدقاء.. فيديو عفوي للملكة رانيا مع طفل غزي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله المرضى القادمين من غزة لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان في العاصمة الأردنية عمّان، أمس الأربعاء.
واطمأنّت جلالتها على صحة الأطفال المرضى من غزة، واستفسرت عن وضع وسلامة أهلهم، كما استمعت من الكادر الطبي عن حالتهم الصحية والنفسية، إضافة إلى ما يقدم لهم من عناية وعلاج.
وفي فيديو عفوي نشرته الملكة عبر صفحتها الخاصة "إنستغرام"، وحصد أكثر من 10 مليون مشاهدة، ظهرت جلالتها رفقة طفل غزي مصاب بالسرطان، يلعبان مع بعضهما وكأنهما أصدقاء. وأرفقت الفيديو بتعليق: التقيت هذا الطفل الشجاع من غزة اليوم في مركز الحسين للسرطان. براءة الأطفال تسمو رغم قساوة الحرب والمرض.
وتداول رواد السوشال ميديا هذا الفيديو وأشادوا بلطف جلالة الملكة وانسجامها مع الطفل الذي عانى ويلات المرض والحرب معاً.
الجدير بالذكر أن هناك 41 طفلا مريضًا بالسرطان من غزة في مركز الحسين، يشكلون أول دفعة في وقت يستعد المركز لإحضار أعداد أكبر من مرضى السرطان، بعد توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في القطاع.
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