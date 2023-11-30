وفد من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/1

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زار وفد رسمي من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الخميس، المستشفى الميداني الأردني الخاص نابلس/1.
واستمع الوفد إلى إيجاز عن أقسام المستشفى المختلفة وجاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأهل في الضفة.
وجال الوفد الضيف في مختلف أقسام ومرافق المستشفى، مثمنين الجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ودوره المحوري في دعم صمود الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
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