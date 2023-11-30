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الهلال الأحمر الفلسطيني تثمن توجيهات الملك بإقامة مستشفى ميداني في جنوب غزة

11/30/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ثمنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بإقامة مستشفى ميداني في خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأعرب المدير التنفيذي للجمعية الدكتور بشار مراد في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في غزة، عن الشكر والتقدير لجلالة الملك عبد الله الثاني
والحكومة الأردنية ومختلف قطاعات الشعب الأردني على دعمهم وإسنادهم للقطاع الصحي وللشعب الفلسطيني في ظل هذه الكارثة الإنسانية التي يعيشها.
كما عبّر عن امتنانه للأردن على جسر المساعدات والدعم الإغاثي الذي قام الأردن
بتوجيهه من اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهم
كثيرًا، بالتخفيف من وطأة الظروف جراء العدوان ومنع إمدادات المياه والغذاء
والدواء والكهرباء عن قطاع غزة.
وقال مراد، إنه في ظل الهجمة الشرسة على قطاع غزة والدمار الهائل في البنى التحتية واستهداف القطاع الصحي، مما أدى إلى توقف الخدمات الطبية في مدينة غزة وشمال قطاع غزة واكتظاظ أعداد الإصابات جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمعالجة الآثار الكبيرة للعدوان بإقامة مستشفى ميداني في خانيونس يضم كفاءات طبية متخصصة لتقديم العلاج للجرحى والمرضى.
وأشار إلى أنه تم إخلاء معظم الجرحى من مستشفيات غزة ومحافظة الشمال إلى جنوب القطاع، مما أدى إلى حدوث اكتظاظ داخل المستشفيات جنوب قطاع غزة وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة جاءت توجيهات جلالة الملك لدعم القطاع الصحي من خلال اقامة هذا المستشفى لتقديم الخدمات السريرية العاجلة للحالات الحرجة.-(بترا)

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