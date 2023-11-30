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كيري: نعمل على إنجاح مفاوضات الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ

11/30/2023 2:28:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان - قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، إن بلاده ستعمل مع الصين على إنجاح مفاوضات الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ التي ستبدأ هذا الأسبوع في الإمارات.
واضاف كيري في مؤتمر صحفي عبر الزووم شاركت فيه" الغد"، "قررنا العمل معا على إنجاح كوب 28 وإنجاح تقييم الوضع العالمي، ونعتزم العمل بجد لرؤية ما إذا كان هناك مزيد من التعاون الذي يمكن أن يعزز قضيتنا جميعا، ومن دون مضي الصين والولايات المتحدة قدما بقوة بخفض الانبعاثات، لن نفوز بهذه المعركة".
ولفت كيري الى أن التقييم العالمي يحتاج لكسب مصداقية العالم عبر أن يكون صريحًا وقوياً وذا رؤية وشاملاً، وهو ما ينتظره العالم لمشاهدة كيف ستختلف جهود الدول لمكافحة تغير المناخ بعد قمة كوب 28.
وأشار كيري إلى خطة الرئيس الأميركي، جو بايدن للتكيف والمرونة المنتظر الإعلان عنها في كوب 28، التي من شأنها مساعدة نصف مليار شخص في البلدان النامية على نحو مباشر، وخاصة بأفريقيا، على التكيف مع أسوأ التأثيرات المناخية، لافتا إلى جهود دول العالم للتعامل مع مشكلة صندوق الخسائر والأضرار، متوقعاً أن يسفر المؤتمر عن خطوات فعالة بشأن الصندوق، بطريقة تخدم بالفعل احتياجات العالم النامي في الجنوب العالمي.
ويعتقد كيري، أن التدابير التي تُتخَذ والمبادرات التي تنمو بجميع أنحاء العالم، ستكون ذات أهمية كبيرة في تلبية احتياجات أفريقيا.
واستعرض جون كيري أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، لتحقيق نتائج طموحة في مؤتمر المناخ، مضيفا أن الإمارات استضافت أول مؤتمر للمناخ في المنطقة، وكان لدينا 11 دولة مشاركة، منها دول منتجة للنفط والغاز، ولكن جميعها وقعت على الجهود المبذولة لمحاولة التخفيف من آثار حرق الوقود الأحفوري على تغير المناخ.
وأكد كيري، أن الولايات المتحدة واثقة من تحقيق تقدم كبير في مكافحة التغير المناخي، عبر العديد من التفاهمات التي ستجري في مؤتمر التغير المناخي في دبي.
وأضاف " السؤال يتمثل في حجم التقدم الذي يمكننا تحقيقه خلال الـ15 والـ20 سنة المقبلة، موضحا أن هناك أهدافاً علينا تحقيقها، وعملنا دوماً مع قيادات كوب خلال السنوات الماضية من أجل ذلك، لأن هذه أفضل وسيلة لتحقيق نتائج.
وأشار إلى أنه تم تحقيق الكثير على مدى الشهر الماضي قبيل التحضير للمؤتمر، وأن الوفود المشاركة، تعرف أن هناك جدية وحاجة لتحقيق نتائج، مؤكداً أن 195 دولة، ستشارك في كوب 28، للعمل معاً من أجل مستقبل عالمنا.
وأضاف "هذا التقييم العالمي يحتاج إلى كسب مصداقية العالم عبر كونه صريحا وذا رؤية قوية وشاملا، بالإضافة إلى أن يكون موضحا للعالم التغيرات التي حدثت منذ اتفاقية باريس.
وذكر كيري أنه منذ عقد اتفاقية باريس كانت تبلغ درجة الاحترار على سطح الأرض 3.7 إلى 4 درجات، والآن انخفضت الدرجة لتصل إلى 2.5 إلى 2.7 درجة، لافتا إلى أنه بحلول العام 2050 يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 1.8 درجة أو 1.7 درجة من الاحترار على الأرض.
وتابع: الطبيعة تصرخ في وجهنا، خصوصا في السنوات القليلة الماضية؛ بسبب الأضرار التي لحقت بمختلف دول العالم وبمختلف الشعوب، ونحن نأمل في هذه القمة للمناخ أننا سنتحدث عن الجهد الجماعي الذي حققناه وعن الاتفاقيات التي أبرمناها.
واوضح كيري أنه سيتم العمل على تعزيز الاستجابة المناخية عالميا للأزمة، عبر تعزيز العمل الوطني لتحقيق الأهداف المحلية واتفاق باريس، وعبر عدد من الجهود التي تم البدء فيها، مضيفا "سنضيف مساهمة مهمة للغاية فيما يتعلق بغاز الميثان، والتي ستشمل شركات الغاز وكذلك البلدان، إضافة إلى جهد خاص من جانب الصين والولايات المتحدة".
وقال كيري بأن الميثان هو المسؤول عن 50 % من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تحدث في العالم، وإضافة إلى ذلك فهو أكثر ضررا بكثير وأكثر تدميرا من ثاني أكسيد الكربون، موضحا أنه سيتم التركيز أيضا على تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، عبر خطة الطوارئ التي وضعها الرئيس الاميركي جوزيف بايدن للتكيف والمرونة لإعداد البرنامج الذي أعلن عنه، إذ إنها مبادرة بمليارات الدولارات لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا، والتي تواجه تحديات في جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى أنه سيكون هناك مئات المبادرات التي سيتم الإعلان عنها، والكثير منها يأتي من الولايات المتحدة، والعديد أيضا من أجزاء أخرى من العالم.

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