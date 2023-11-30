3 قتلى و6 إصابات بإطلاق نار في القدس (فيديو)

3 قتلى و6 إصابات بإطلاق نار في القدس (فيديو)
التاريخ
11/30/2023 2:28:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت هيئة
الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح عند المدخل الشمالي الغربي
للقدس المحتلة إلى 3 إسرائيليين.
وفي وقت سابق
أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل شخصين وإصابة 7 بينهم 4 إصاباتهم خطيرة بإطلاق نار
عند مستوطنة راموت بالقدس، إضافة إلى مقتل 3 من المهاجمين.
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