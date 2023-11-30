3 قتلى و6 إصابات بإطلاق نار في القدس (فيديو)

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح عند المدخل الشمالي الغربي للقدس المحتلة إلى 3 إسرائيليين. وفي وقت سابق أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل شخصين وإصابة 7 بينهم 4 إصاباتهم خطيرة بإطلاق نار عند مستوطنة راموت بالقدس، إضافة إلى مقتل 3 من المهاجمين.

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