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رئيس وزراء إسبانيا: ما تفعله إسرائيل في غزة غير مقبول

11/30/2023 2:28:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نقلت رويترز عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله إن ما تفعله إسرائيل في غزة غير مقبول.

وقال سانشيز الذي كانت له مواقف معارضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، "أشك في احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي بسبب أعداد القتلى المدنيين بالقطاع".

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