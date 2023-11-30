رئيس وزراء إسبانيا: ما تفعله إسرائيل في غزة غير مقبول

رئيس وزراء إسبانيا: ما تفعله إسرائيل في غزة غير مقبول
التاريخ
11/30/2023 2:28:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت رويترز عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله إن ما تفعله إسرائيل في غزة غير مقبول.
وقال سانشيز الذي كانت له مواقف معارضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، "أشك في احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي بسبب أعداد القتلى المدنيين بالقطاع".
MENAFN30112023000072011014ID1107517580
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.