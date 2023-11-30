روسيا: ممتنون لـحماس على استجابتها لنداءاتنا العاجلة

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، عن امتنان روسيا لقيادة حماس للإفراج عن الأسيرتين الروسيتين وستعمل على الإفراج السريع عن بقية الروس الأسرى.



وقالت زاخاروفا، في بيان منشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع قيادة حماس، تم إطلاق سراح مواطنتينا، إيلينا تروفانوفا، وإيرينا تاتي، الأسيرتين في قطاع غزة، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر".



وأكدت أن المواطنتين الروسيتين تمكنتا من العودة إلى ديارهما من دون التقيد بتنفيذ الشروط المتفق عليها بين "إسرائيل" وحماس لتبادل بعض النساء والأطفال الأسرى، مع الفلسطينيين الأسرى في السجون الإسرائيلية.



وأضافت زاخاروفا: "نحن ممتنون لقيادة حماس على استجابتها لنداءاتنا العاجلة، سنواصل الضغط من أجل الإفراج المبكر عن الأسرى الروس المتبقين في قطاع غزة".



وقبل أيام، سلّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أسيراً يحمل الجنسية الروسية إلى الصليب الأحمر، ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت الحركة، في بيان "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديراً للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية أفرجت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن أحد الأسرى من حملة الجنسية الروسية".



يُشار إلى أنّه في الأيام الستة الماضية، جرت 6 دفعات من تبادل الأسرى بين المقاومة في غزة، والاحتلال الإسرائيلي، ضمن شروط الهدنة التي تقضي بإطلاق سراح 3 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال في مقابل كل أسير إسرائيلي لدى المقاومة في غزة. -الميادين

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