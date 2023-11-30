الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينيا منذ أمس الأربعاء بالضفة الغربية المحتلة.
وأشار النادي في بيان أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة ارتفع إلى 3365 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبلدتها القديمة، وسط اقتحامات واعتقالات شبه يومية في المدن والبلدات الفلسطينية.
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