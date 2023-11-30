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الاحتلال يعتقل 40 فلسطينيا بالضفة الغربية

11/30/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نادي الأسير الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 40 فلسطينيا منذ أمس الأربعاء بالضفة الغربية المحتلة.

وأشار النادي في بيان أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة ارتفع إلى 3365 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وبلدتها القديمة، وسط اقتحامات واعتقالات شبه يومية في المدن والبلدات الفلسطينية.

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