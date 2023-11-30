إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس شرق طوباس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب جنديان إسرائيليان بجروح، في عملية دهس
نفذها سائق فلسطيني اليوم الخميس، قبل إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب بوابة
عاطوف شرق طوباس.
وأعلن جيش الاحتلال إطلاق النار تجاه سائق
فلسطيني بعد محاولته دعس جنود على حاجز عسكري في منطقة الأغوار بطوباس.
وذكرت صحيفة معاريف: أن جنديين أصيبا بعملية
الدهس قرب مستوطنة "بقعوت".
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت
مركبات الإسعاف من الوصول لبوابة عاطوف شرق طوباس بعد إصابة السائق.
وفي وقت سابق صباح اليوم، استشهد شقيقان
مقدسيان بعد تنفيذ عملية إطلاق نار فدائية أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين، أحدهم
حاخام، وإصابة 6 آخرين، منهم 3 حالتهم خطيرة في القدس المحتلة. (وكالات)
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