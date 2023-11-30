-->

Friday, 01 December 2023 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس شرق طوباس

11/30/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصيب جنديان إسرائيليان بجروح، في عملية دهس نفذها سائق فلسطيني اليوم الخميس، قبل إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب بوابة عاطوف شرق طوباس.

وأعلن جيش الاحتلال إطلاق النار تجاه سائق فلسطيني بعد محاولته دعس جنود على حاجز عسكري في منطقة الأغوار بطوباس.

وذكرت صحيفة معاريف: أن جنديين أصيبا بعملية الدهس قرب مستوطنة "بقعوت".

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول لبوابة عاطوف شرق طوباس بعد إصابة السائق.

وفي وقت سابق صباح اليوم، استشهد شقيقان مقدسيان بعد تنفيذ عملية إطلاق نار فدائية أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين، أحدهم حاخام، وإصابة 6 آخرين، منهم 3 حالتهم خطيرة في القدس المحتلة. (وكالات)

MENAFN30112023000072011014ID1107517574

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث