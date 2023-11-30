هآرتس: إسرائيل غير معنية باستعادة جثث من حماس حاليا

هآرتس: إسرائيل غير معنية باستعادة جثث من حماس حاليا
التاريخ
11/30/2023 2:28:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسليم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جثامين إسرائيليين.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تعتقد أن لدى حركة حماس عشرات الجثث لإسرائيليين، مؤكدة أن إسرائيل غير معنية باستعادة جثث في المرحلة الحالية من الهدنة.
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