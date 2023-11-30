بلينكن يحضر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي

بلينكن يحضر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي
التاريخ
11/30/2023 2:28:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مجلس الحرب الإسرائيلي ينعقد بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل في إطار جولة بالمنطقة.
وحضر بلينكن في زياراته السابقة لإسرائيل -بعد طوفان الأقصى- اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي، كما حضرها الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.
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