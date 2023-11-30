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بلينكن يحضر اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي

11/30/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مجلس الحرب الإسرائيلي ينعقد بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور إسرائيل في إطار جولة بالمنطقة.

وحضر بلينكن في زياراته السابقة لإسرائيل -بعد طوفان الأقصى- اجتماعات مجلس الحرب الإسرائيلي، كما حضرها الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

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