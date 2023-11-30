427 هجوما على منشآت صحية بغزة والضفة منذ 7 أكتوبر

427 هجوما على منشآت صحية بغزة والضفة منذ 7 أكتوبر
التاريخ
11/30/2023 2:28:30 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وثّقت منظمة الصحة العالمية منذ السابع من
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وقوع 427 هجوما على المنشآت الصحية في قطاع غزة والضفة
الغربية، منهم 203 في القطاع.
وقالت المنظمة إن الهجمات أسفرت عن مقتل 560
شخصا في غزة، و6 أشخاص في الضفة الغربية، فضلا عن إصابة 718 آخرين بغزة، و40 في
الضفة. (الجزيرة نت)
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