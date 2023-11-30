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427 هجوما على منشآت صحية بغزة والضفة منذ 7 أكتوبر

11/30/2023 2:28:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وثّقت منظمة الصحة العالمية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وقوع 427 هجوما على المنشآت الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، منهم 203 في القطاع.

وقالت المنظمة إن الهجمات أسفرت عن مقتل 560 شخصا في غزة، و6 أشخاص في الضفة الغربية، فضلا عن إصابة 718 آخرين بغزة، و40 في الضفة. (الجزيرة نت)

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