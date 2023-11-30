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نتنياهو لبلينكن: تعهدت بالقضاء على حماس ولن يوقفنا شيء

11/30/2023 2:28:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه تعهد بالقضاء على حركة حماس، مضيفا "ولن يوقفنا أي شيء".

ووصل وزير الخارجية الأميركي فجر اليوم إلى "إسرائيل" للضغط باتجاه تمديد الهدنة بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل"، إذ تقرر تمديدها ليوم إضافي بحيث تنتهي عند الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة.

كما أعلن مكتب نتنياهو عن انعقاد مجلس الحرب بحضور وزير الخارجية الأميركي اليوم. (الجزيرة نت)

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