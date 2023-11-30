نتنياهو لبلينكن: تعهدت بالقضاء على حماس ولن يوقفنا شيء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنه تعهد
بالقضاء على حركة حماس، مضيفا "ولن يوقفنا أي شيء".
ووصل وزير الخارجية
الأميركي فجر اليوم إلى "إسرائيل" للضغط باتجاه تمديد الهدنة بين
المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل"، إذ تقرر تمديدها ليوم إضافي بحيث تنتهي
عند الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة.
كما أعلن مكتب نتنياهو
عن انعقاد مجلس الحرب بحضور وزير الخارجية الأميركي اليوم. (الجزيرة نت)
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