القسام تسلم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيلتين وسط غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سلمت كتائب القسام الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيلتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.
بدوره، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن الصليب الأحمر تسلم اليوم الخميس محتجزتين إسرائيليتين في غزة
وأضاف هاغاري أنه من المتوقع أن يتسلم الصليب الأحمر خلال ساعات مزيدا من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية فمن المقرر أن يتم مساء الخميس الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين من النساء والأطفال.
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