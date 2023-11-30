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القسام تسلم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيلتين وسط غزة

11/30/2023 2:28:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سلمت كتائب القسام الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيلتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.
بدوره، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري أن الصليب الأحمر تسلم اليوم الخميس محتجزتين إسرائيليتين في غزة
وأضاف هاغاري أنه من المتوقع أن يتسلم الصليب الأحمر خلال ساعات مزيدا من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية فمن المقرر أن يتم مساء الخميس الإفراج عن 30 أسيرا وأسيرة ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل، مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين من النساء والأطفال.

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