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نازحو شمال غزة يكابدون الأمرين.. خيام غارقة وبدون مساعدات

11/30/2023 2:28:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- لم يطرأ أي تغيير على حالنا، ولم تصلنا مساعدات إغاثية رغم دخولها القطاع"، هكذا تلخص الفلسطينية ألفت الكرد معاناتها مع أسرتها التي نزحت من حي الشجاعية شرق مدينة غزة إلى مركز تدريب أممي بمدينة خانيونس (جنوب القطاع).
تقول الكرد إن أوضاع النازحين رغم حلول اليوم السابع من الهدنة الإنسانية بين حركة حماس والاحتلال وما يرافقها من دخول مساعدات إنسانية محدودة "ما يزال كارثيا".
وتضيف الكرد التي لجأت إلى مركز تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا): "لم يطرأ أي تغيير على حالنا، ولم تصلنا مساعدات إغاثية رغم دخولها للقطاع".
وتوضح أن جيش الاحتلال حرمهم من العودة إلى منازلهم في المناطق الشمالية من القطاع، للحصول على بعض المستلزمات كالملابس وغيرها.
وتشير إلى أنها كانت تأمل بالحصول على فرصة للاطمئنان على منزلهم بعد 48 يوما من الحرب المدمرة على القطاع.
وأعربت الكرد عن أملها في وصول الفصائل الفلسطينية والاحتلال لـ"وقف إطلاق نار كامل يتيح لنا العودة إلى المنازل وتحسين شروط حياتنا".
ويشهد قطاع غزة منذ صباح يوم الجمعة الماضي هدنة مؤقتة لأربعة أيام، تم تمديدها 3 أيام إضافية بحيث تنتهي صباح اليوم الجمعة، تتضمن وقفا لإطلاق النار وتبادلا للأسرى بين حماس والاحتلال، بموجب وساطة قطرية مصرية أميركية.
وتأتي الهدنة على وقع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول(أكتوبر) الماضي، خلفت أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم 6150 طفلا، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر فلسطينية وأممية.
نازحون آخرون يشكون من تفاقم معاناتهم مع هطل الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، في ظل عدم توفر إمكانات مالية تمكنهم من شراء ملابس وأغطية ومواد غذائية أساسية.
هبة أبو حجر التي نزحت من شمال القطاع إلى مدينة خانيونس، تقول إن المنخفضات الجوية تفاقم من معاناة النازحين المشتتين.
وتضيف أبو حجر: "الحياة باتت صعبة جدا والمعاناة كبيرة، المياه تغرق خيامنا وما حصلنا عليه من فراش".
وتشير إلى أنها وعائلتها خرجت من منزلها "بما كنا نرتديه من ملابس دون أن نحصل على أي قطعة ملابس إضافية من المساعدات".
من جانبها، تؤكد الشابة ملك أبو حجر أن انقطاع المياه "يفاقم المعاناة التي نعيشها داخل خيام النزوح".
من جانب آخر، تذكر أبو حجر أنها تصنع الخبز بشكل يومي باستخدام النار في ظل انقطاع الوقود وغاز الطهي.
وتوضح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار في ظل انعدام توفر مصادر الدخل يحرمهم من شراء الأغذية التي يحتاجونها يوميا.
أما سعيد أبو حجر الذي صنع الشاي الساخن على القش، فيشكو من غلاء الحطب الذي يتم استخدامه بديلا عن الوقود في قطاع غزة.
ويقول أبو حجر: "أسعار الحطب ارتفعت كثيرا في الفترة الأخيرة، فوجدت القش بديلا مناسبا، في ظل عدم وجود مصدر دخل لدينا".
ويلفت الرجل إلى أنه يجمع الحطب بشكل دوري صباح كل يوم، لتأمين احتياجات أسرته فيما يتعلق بطهو الطعام وغيره.وشهدت أسعار العديد من السلع الأساسية منذ بدء العدوان ارتفاعا كبيرا، نظرا للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الذي تسبب بندرة السلع وارتفاع سعر نقلها.
ومنذ بدء العدوان، قطع الاحتلال عن قطاع غزة جميع الإمدادات الأساسية، من كهرباء وماء ووقود وغذاء وعلاج، وأطبقت حصارها الخانق مسببة كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لتقارير أممية ودولية.-(وكالات)

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