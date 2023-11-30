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كيف استخدمت المقاومة الفلسطينية أدوات التأثير النفسي على الاحتلال؟

11/30/2023 2:28:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة- قال استشاري الطب النفسي في مؤسسة حمد الطبية بقطر الدكتور عبد المنعم عبد الحكم، إن المقاومة الفلسطينية استطاعت ممارسة عملية التأثير النفسي على جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتصرت في معركة الوعي، بما امتلكته من أدوات اكتسبتها عبر سنين عدة من الكفاح والنضال من أجل الحصول على الاستقلال.
وأضاف عبد المنعم أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "اكتسبت مشروعيتها من ممارستها فعل المقاومة منذ زمن بعيد، واستوعبت جيدا الفكرة التي تصدّرها إسرائيل عن نفسها بأنها الجيش الذي لا يقهر"، وما ترسخ عنها في الوجدانين الجمعي والفردي.
فكانت الأداة الأولى التي استخدمتها المقاومة لدحض هذه الصورة، من خلال إظهار إخفاق الصورة النمطية التي طالما روجت لها دولة الاحتلال بأنها تمتلك "الجيش الذي لا يقهر"، وذلك بما أقدمت عليه يوم السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي في عملية طوفان الأقصى.
والأداة الثانية -كما يقول استشاري الطب النفسي- هي "إظهار الجانب غير المرئي من القسوة والحقد واتباع أساليب غير شريفة من القتل والدمار". وكل هذا "كان يحدث في الماضي دون أن يراه العالم، لكن الآن وسائل الاتصال أصبحت متنوعة وعديدة، والعالم كله يرى ما يحدث في اللحظة نفسها".
فإسرائيل تجيد دائما لعب دور الضحية منذ إنشائها، واستغلال "الهولوكوست" في تصدير هذه الصورة للعالم، لكن "المقاومة أدارت المعركة بذكاء شديد جدا، وجعلت الصورة الحقيقية لهذا الكيان الصهيوني واضحة أمام العالم كله، بعد ممارسته كل صور الإرهاب على سكان قطاع غزة".
ويذكر عبد المنعم أن الأداة الثالثة التي وظفتها حماس من أجل التأثير نفسيا في الاحتلال الإسرائيلي كانت عبر "الصورة الأخلاقية الجميلة التي أظهرتها المقاومة في استضافة الأسرى وخروجهم وامتنانهم للمعاملة الحسنة التي وجدوها"، وصاحب ذلك تركيز إعلامي، مما أثر في العقل الجمعي للعالم.
والأداة الرابعة كانت في قدرة حماس على تغيير الأفكار، وتغيير الصورة النمطية التي صدرها الإعلام الإسرائيلي بأن "حماس إرهابية"؛ لكنها استطاعت الانتصار في معركة الوعي، مما "جعل العديد من العواصم العالمية تنتفض في مظاهرات من أجل وقف العدوان، وهذا -أيضا- كان له أثره في متخذي القرارات السياسية الذين وقعوا كثيرا تحت تأثير الدعاية الصهيونية".
أما الأداة الخامسة فكانت "صمود الشعب الفلسطيني، واتخاذه المقاومة جزءا من القضية، فعلى مدار الأحداث لم نر أحدا من أهل فلسطين يدين المقاومة، وإنما كان الصبر والتمسك بفكرة المقاومة والتمسك بالأرض والفداء واضحا جدا؛ وهذا يعطي رؤية بأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وثابت على مبادئه".
وعن أهمية الجانب النفسي في إدارة المعارك، قال استشاري الطب النفسي "إن جميع جيوش العالم لديها وعي شديد بتأثير الجانب النفسي في تشكيل الرؤية والهمم، ولذلك ستجد دائما في كل الجيوش إدارة الشؤون المعنوية"، التي يسلك عملها مسارين:
الأول هو العمل الذي يتوجه لأفراد هذا الجيش داخليا، وهذا ما يظهر أثره في المعارك وأثناء العدوان، وهي فكرة الانتماء القوي للأرض عند الفلسطيني والعربي والمسلم، ولذلك تمسّك الناس بأرضهم مع كل الصعوبات التي يجدونها، مع إحياء روح الفداء والتضحية.
الثاني يعمل على نفسية الطرف المقابل، فعندما تريد أن تهزم جيشا مهما كان قويا فلا بد من أن تحدث تأثيرا في معنويات هذا الجيش، بحيث لا يستطيع مواجهتك، خاصة إذا كان لا يدافع عن قيم أو عن هوية أو عن أرضه، ومن ثم يتكون لديه انهزام داخلي وفي الروح المعنوية؛ فيحدث انهيار في هذا الجيش مهما كانت قوته، ويخفق في تحقيق أهدافه السياسية.-(وكالات)

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