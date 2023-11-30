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جهود تمديد الهدنة متواصلة.. الاحتلال يلوح بالحرب والمقاومة تؤكد جهوزيتها

11/30/2023 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- ما بين مخاوف استمرار الحرب وتمديد الهدنة الإنسانية؛ تنتهي صباح اليوم الجمعة في قطاع غزة الهدنة التي جرى تمديدها ليوم واحد، وسط جهود دبلوماسية دولية لتمديدها لأيام أكثر، في ظل تهديد الاحتلال باستئناف عدوانه، مقابل تأكيد "حماس" والمقاومة الفلسطينية جهوزيتها العالية للرد، بما يجعل المشهد قاتما.
وعلى وقع عملية فلسطينية جديدة في القدس المحتلة، تبنتها "حماس"، وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين بجروح، بالتزامن مع شهيد فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية، فإن تجاهل رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، "لنصائح" الإدارة الأميركية التي أكد عليها وزير خارجيتها، "توني بلينكن"، خلال زيارته أمس لفلسطين المحتلة، لتمديد الهدنة المؤقتة و"بضبط النفس" وعدم تكرار ما فعلته في شمال القطاع بجنوبه، بما يؤدي لكارثة إنسانية أكثر عنفا وأكبر حجما.
ومع دخول هدنة الأمس حيز التنفيذ لتبادل المزيد من الأسرى وعبور شاحنات المساعدات الإنسانية؛ فإن سماء غزة ملبدة بمحاذير إقدام الاحتلال لحرب إبادة جماعية من جديد، لاستهداف جنوب القطاع، المكتظ بالسكان ضمن مساحة ضيقة، تضم، أيضا، الفلسطينيين الذين نزحوا من جرائم الاحتلال شمالا، في ظل تهديد المؤسسة الأمنية والعسكرية للاحتلال باستمرار عدوانه ضد قطاع غزة.
غير أن الاحتلال يدرك جيدا أن أي عدوان جديد على جنوب القطاع، سيؤدي إلى تصاعد الانتقادات الدولية، ومنها غربية، ويؤدي إلى مزيد من المجازر الوحشية التي تؤجج الرأي العام العربي الإسلامي والعالمي بشكل أكبر، وتغير من الموقف الدولي، أسوة بفرنسا وبلجيكا وغيرهما، كما يعرقل إطلاق سراح المزيد من الأسرى، ويوقف تدفق المساعدات الإنسانية لغزة.
وقد يربط الاحتلال، وفق مراقبين، بين مشهد استمرارية الهدنة وتمديدها ومحاولة الضغط على المقاومة الفلسطينية لأي تنازلات في ملف الأسرى، لا سيما عند الانتفال إلى الملف الشائك منه الخاص بالأسرى العسكريين الذين بيد "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقد عرقلت قائمة الأسرى التي قدمتها حركة "حماس" ورفضتها سلطات الاحتلال تمديد الهدنة حتى وقت متأخر أمس، ما قد يتكرر حدوثه عند الانتقال إلى أسماء قياديين في الحركة النضالية الفلسطينية ويرفض الاحتلال الإفراج عنهم.
وفي هذا السياق، أكد القيادي في "حماس"، باسم نعيم، أن الحركة مستعدة للإفراج عن جميع الجنود الصهاينة الذين تحتجزهم في قطاع غزة مقابل إطلاق الاحتلال سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجونه، وذلك مع استمرار المفاوضات لتمديد الهدنة الموقتة قبل ساعات من انتهائها.
بينما طلبت "كتائب القسام"، أمس، من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسبا لتجدد القتال.
فيما قالت حركة "حماس"، بخصوص تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، إن "الاحتلال الصهيوني رفض تسلم سبعة من المحتجزين من النساء والأطفال وجثامين ثلاثة من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف الصهيوني على غزة؛ في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة أمس الخميس بنفس متطلبات الأيام الستة الماضية".
وأضافت: وذلك رغم التأكيد عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة التي جرى حولها الاتفاق.
وفي الأثناء؛ حول الاحتلال مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية مغلقة ونشر عناصره بكثافة في أحيائها وبمحيطها، عقب العملية الفلسطينية التي استشهد منفذاها فورا، وهما الشقيقان مراد نمر (38 عاما) وإبراهيم نمر (30 عاما) من صور باهر، وهما أسيران محرران وينتميان لحركة "حماس"، وأدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة سبعة آخرين بجراح متفاوتة، منهم 5 في حالة الخطر الشديد.
وأشارت الأنباء الفلسطينية إلى أن "الشابين وصلا بمركبتهما من "صور باهر" إلى مكان العملية عند المدخل الشمالي الغربي للقدس المحتلة، ونفذا عملية إطلاق النار؛ قبل أن يستشهدا برصاص جيش الاحتلال.
كما استشهد، أمس، شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن عوفر العسكري، في بلدة بيتونيا غربي رام الله، بالضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب فادي ربحي بدران، في العشرينيات من عمره، من سكان قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف، وإصابتين بعد السقوط أمام سجن عوفر العسكري من قبل الاحتلال".
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري الإسرائيلي المقام على أراضي الفلسطينيين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين الذي تصدوا لعدوانهم.
من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدورة فارس، إن سلطات الاحتلال صعدت جرائمها المتواصلة بحق الأسرى المعتقلين في سجونها، عبر الوقف وتعليق العمل بالحقوق والضمانات الممنوحة لهم بمقتضى القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأشار، إلى أن حملات الاعتقال الممنهجة تصاعدت حتى طالت كل فئات الشعب الفلسطيني، لإرهابه والتأثير في تحركاته السلمية والنضالية في التعبير عن رفضه لما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من جرائم حرب، ورفضه لعمليات القمع والتنكيل التي تتعرض له مختلف مدن الضفة الغربية، التي باتت "كونتونات" ومعازل تظهر حقيقة الوجه القبيح لدولة الاحتلال.
ولفت قدورة إلى أن المؤسسات المعنية بالأسرى والمعتقلين، وثقت (3200) حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بعد تاريخ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حتى منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، من بينهم أكثر من (100) من النساء، و(145) طفلا، فيما لم تتوفر معطيات دقيقة حول المعتقلين من غزة، إذ رفض الاحتلال تزويد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأي معطيات واضحة عن أعدادهم، وهوياتهم، وأماكن احتجازهم، ووضعهم الصحي، إضافة إلى أن الاحتلال أصدر (1464) أمر اعتقال إداري منذ بدء العدوان على قطاع غزة.
وبين أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أكثر من (7000) معتقل، بينهم نحو (80) معتقلة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال ما يزيد على الـ250 طفلا، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى اليوم (2200)، وبلغ عدد المعتقلين من غزة (105).

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