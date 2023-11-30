100 ألف شجرة كاكا.. والمزارعون يتوسعون بزراعتها (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات

عمان- أكد رئيس جمعية الكاكا إبراهيم حمودة لـ"الغد"، أن إنتاجنا من الكاكا العام الحالي وصل الى 1700 طن، بينما وصل العام الماضي الى 1150 طنا، وبلغ عدد أشجار هذه النبتة في مدينة المفرق وحدها 100 ألف، إلى جانب وجود مزارع أخرى بمحافظة إربد، وتحديدا في منطقة النعيمة.

وأضاف حمودة، "نسعى سنويا الى زيادة إنتاجنا من الكاكا وصولا للاكتفاء الذاتي من هذه الفاكهة، نقوم إزاء ذلك بتطوير إنتاجنا منها، إذ أصبح يوجد لدينا حاليا أكبر مشغل في الأردن لتدريج وفرز الكاكا، بعد تخميرها بأحدث الأجهزة.

وأشار حمودة إلى أهمية دور وزارة الزراعة بحماية الإنتاج الزراعي المحلي، مطالبا لحماية منتج الكاكا أثناء فترة الانتاج، والالتزام برزنامته الزراعية، وتغييرها سنويا وفق التغيرات المناخية التي تؤخر أو تقدم موسم الإنتاج من منطقة لأخرى.

وتعد فاكهة الكاكا من أشهر الفواكه التي تحتوي على فوائد صحية للجسم، وتساعد على مقاومة الإصابة بالسرطان، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي، وفيها نسبة عالية من الألياف التي تسهل عملية الهضم، وتزيد نشاط الدورة الدموية، وفق الطبيب العام منذر القريني.

كما تعتبر الكاكا من الفواكه المميزة لدى كثير من المواطنين، وينتظرونها سنويا بداية من شهر تشرين الاول (اكتوبر) وحتى منتصف كانون الاول (ديسمبر).

وقد أسهم التطور التكنولوجيّ والتوسع بزراعتها في الاعوام الأخيرة بزيادة إنتاجها ليتضاعف في كل موسم.

هذا، وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات قد أكّد الأسبوع الماضي، التزام الوزارة بالرزنامة الزراعية والدراسة الدائمة للسوق والمحاصيل، لحماية محصول التفاح والكاكا والعمل بشكل تدريجي من خلال خطط التبريد والتخزين والتشميع والتشجيع على التوسع بهذه الزراعات. وأشار حنيفات خلال افتتاحه المركز الأول للتعبئة والفرز والتبريد المتخصص في استقبال الفواكه المحلية كالكاكا والرمان، ولقائه ممثلي جمعيات لزراعة التفاح والكاكا ومزارعين، إلى تحديث الدراسات بما يضمن تعديل تواريخ فتح الاستيراد بما يتناسب والكميات المنتجة.

وكان رئيس جمعية الكاكا أشاد في اللقاء حينها، بتعاون الوزارة وما تشهده زراعة الكاكا حاليا، مشيدا بمتابعة الوزير للقطاعات الزراعية، ضمن عمل مؤسسي وخطة واضحة، يلمس القطاع نتائجها، وثمن الحماية التي أطلقها الوزير لمحصول الكاكا والذي سيساعد المزارعين على التوسع بهذه الزراعة.

وقال إن "المركز يعتبر الأول في تصنيفه وتعبئته وتخزينه للكاكا بالتبريد، لأغراض التصدير واحتياجات السوق المحلي، إذ تبلغ طاقته اليومية 50 طنا من الكاكا والتفاح والرمان، بالشراكة مع الجمعية الأردنية لمنتجي فاكهة التفاح والكاكا.