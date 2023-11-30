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ما بعد تمديد الهدن.. صفقة الأسرى الصهاينة العسكريين ما تزال مبهمة

11/30/2023 2:28:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان– فيما تتواصل لقاءات مسؤولين صهاينة وأميركيين ومصريين وقطريين لتحقيق المزيد من الهدن بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تثور أسئلة عديدة حول مصير صفقات الأسرى الصهاينة من العسكريين.
وفي حديث لـ"الغد" لم يستبعد خبراء سياسيون، تطرق تلك اللقاءات للحديث عن هذا الأمر، بعد انتهاء الهدن والفروغ من تبادل الأسرى.
ورغم أن تقارير عدة تحدثت عن أن تلك اللقاءات بحثت مواضيع تتجاوز الوصول إلى تفاهمات حول الهدن، إلا أن هناك غموضا واضحا في ظل عدم توفر معلومات حول برنامج اللقاءات.
وأثيرت أقاويل عن أن هناك نقاشات معمقة، قد تفضي للخروج بسيناريوهات لما بعد الحرب، وبمن سيدير قطاع غزة، تضمن تماسك الفلسطينيين، والمحافظة على أرضهم ضمن تقديم تنازلات من الكيان في نطاق تقبله المقاومة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، إنه لا يمكن استبعاد مناقشة كل تفاصيل حرب غزة في لقاء الدوحة بما فيها الهدنة، التي مددت لها في ظل استمرار عملية تبادل الأسرى.
ولفت إلى أن طريقة التعامل مع صفقة الأسرى الصهاينة العسكريين مبهمة لغاية الآن.
وأشار شنيكات إلى أنه لوحظ في ضوء تسريب وسائل الإعلام العبرية، وهيئة البث الإسرائيلية بأن أعضاء في "الكابنيت المصغر" (لجنة احتلالية يرأسها رئيس وزراء الكيان المتطرف وفي عضويتها وزراء متطرفون، ومقره مكتب رئيس الوزراء، يتولى صياغة سياسات الاحتلال وقيادته وتنفيذ ما يتعلق بالأمن الصهيوني)، يطالبون بوقف إطلاق النار عبر صفقة تبادل تشمل الأسرى الأمنيين جميعا، وربطها بمسألة استئناف الحرب كخيار مرتبط بتفاصيلها.
وقال، إنهم في حال فشلوا بالوصول لمطالب الاحتلال، قد نشهد عودة للصراع، خصوصا وأن الضغط الدولي في هذا الموضوع كبير لعدم استئناف الحرب، ولكن خيار استئنافها موجود ولا يمكن تجاهله.
وأكد شنيكات أن جيش الاحتلال ما يزال يقف على تخوم غزة، وربما ينتظر قرارا من المستوى السياسي، مبينا أن التفاوض ما يزال جاريا حول أعداد الأسرى الذين سيفرج عنهم في هذه الصفقة.
وقال إنه "ربما حماس منحت موافقتها على تمديد الهدنة لمدة 4 أيام وقد يوافق الجانب الصيهوني، بشروط الهدنة الماضية "صهيوني واحد مقابل 3 من الأسرى الفلسطينيين" مع استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والوقود لغزة".
وأوضح شنيكات، أن هناك ضغطا أميركيا ومتابعة حثيثة، في ظل حالة الغموض بما يخص المفاوضات والمواضيع التي يتم بحثها على نطاق ضيق.
في حين، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الألمانية الأردنية د. بدر الماضي، أن لقاء الدوحة مهم خلال الفترة الحالية، مضيفا، أن أهمية اللقاء قد توازي بداية المفاوضات لوقف الحرب، ولفرض الهدنة بين الطرفين.
وأكد على أن هذا الاجتماع يأتي بطلب من الإدارة الأميركية، التي بدأت تشعر بالضغوط الدولية عليها من أجل وقف السلوك الصهيوني غير المنضبط، مبينا أن الاهتمام الأميركي يأتي عبر ما يتمتع به مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) من علاقات واسعة في المنطقة، ويعرف تماما ماذا يجري فيها ويقدر مطالب الفلسطينيين، والحرج الكبير الذي أصاب بعض الأنظمة العربية جراء هذه الحرب المسعورة التي يقودها، نتنياهو على قطاع غزة.
ومن جانب آخر، أكد الماضي أن الفكر العسكري الأمني الموجود في كيان الاحتلال، لديه تقديرات أمنية ستؤثر بشكل كبير على التقديرات السياسية التي يريدها دائما رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو في أن يجعل تلك الإمكانيات تحت الضغط السياسي.
وأوضح الماضي أن هناك رغبة بإنهاء هذه الحرب لما شكلته من خسائر كبيرة على الأرض والبنية التحتية، بالرغم من التعاطف العربي والإسلامي الكبير، ولكن الخسائر كبيرة جدا للفلسطينيين.
ويعتقد، أنه سيتم تمديد الهدنة أكثر، واذا ما تم تمديدها فهذا يعني وجود نافذة جديدة للتفكير بإنهاء الحرب في الأيام القادمة، ولكنه يحتاج لوقت من أجل استيعاب المتطرفين الصهيونيين، كما أن هناك محاولة لزيادة أيام الهدنة، لممارسة ضغوطات أكثر على الجانب الصهيوني من المجتمع الدولي .
وقال "بين ثنايا هذه المفاوضات، سيتم التفكير بمن سيحكم غزة، وهذا مهم جدا لاستيعاب هذا الغضب والإجرام الصهيوني الذي لم يتوقف على مدار 50 يوما".
ولفت الماضي إلى أنه ستكون هناك حوارات ساخنة داخل حركة حماس، في القطاع، قد تقود لشكل جديد من أشكال إدارة القطاع بمشاركة شخصيات وطنية فلسطينية موثوقة لدى الحركة، ولإرسال رسالة مهمة للعالم، بأن حماس غير متشبثة في السلطة والحكم وتريد نوافذ جديدة لإقامة شبه دولة فلسطينية وتجنب الفلسطينيين مثل هذه الكوارث التي يقوم بها الاحتلال.

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