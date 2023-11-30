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التربية تواصل استعداداتها لعقد تكميلية التوجيهي

11/30/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان - أكد مدير ادارة الإمتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة ان الوزارة بدأت باتخاذ كافة الاجراءات والاستعدادات للازمة، لعقد الدورة التكملية لامتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الحالي التي ستنطلق اولى جلساتها في 28 كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
وقال شحادة في تصريح لــ"الغد" ان الامتحان سيعقد في 830 قاعة بـ379 مركزا امتحانيا موزعة على مديريات التربية والتعليم كافة، اضافة الى 42 قاعة احتياط بواقع قاعة لكل مديرية عند حصول أي طارئ.
وأضاف ان عدد المشتركين الذين سجلوا للتقدم في مبحث واحد، بلغ 14157 طالبا وطالبة، 18103 بمبحثين، 18112 بـثلاثة مباحث، 31176 بأربعة مباحث فأكثر.
وبين ان استعدادات الوزارة لعقد الدورة التكميلية تسير وفق ما هو مخطط له، لافتا الى ان المشتركين سيمتحنون في اولى جلسات الامتحان في مبحث التربية الاسلامية حيث ستكون الجلسة الأولى من الامتحان في تمام الحادية عشرة صباحًا، والجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرًا.
واشار الى ان الوزارة فعلت مؤخرا رابطا إلكترونيا يتيح للطلبة المسجلين في الدورة التكميلية لامتحان التوجيهي للعام الحالي، للحصول على رقم الجلوس الخاص بهم والاطلاع على مراكز الامتحان والقاعات التي سيتقدمون بها، بالإضافة إلى المباحث التي سجلوها بطلبات الاشتراك من أجل التقدم بها في الامتحان الوزاري.
وأضاف أن الوزارة دعت الطلبة في وقت سابق لتدقيق المباحث التي سجلوا بها بعد الاطلاع عليها عن طريق الرابط، وفي حال وجد أي خطأ في المعلومات الواردة في البطاقة فعلى الطالب، ارسال طلب تصويب للخطأ في الخانة المخصصة لهذه الغاية على نفس الصفحة التي يتيحها الرابط.
ولفت شحادة الى ان التصويبات ستنعكس اعتبارا من الاحد المقبل على بيانات الطلبة وبإمكانهم التأكد من ذلك من خلال الدخول الى الرابط الالكتروني الخاص بأرقام الجلوس.
وتابع شحادة أن عدد الطلبة المشتركين بالامتحان التكميلي لهذا العام بلغ 81548 طالبا وطالبة.
وتوزع المشتركون، بحسب شحادة على كافة الفروع الاكاديمية والمهنية، حيث سجل 33524 طالبا وطالبة في الفرع العلمي، و37399 في الفرع الادبي، فيما بلغ عدد المسجلين للفرع الشرعي نحو 136 طالبا.
وأما في الفروع المهنية فقد سجل نحو 3394 مشترك في الفرع الصناعي، و 2305 في الفرع الزراعي، إلى جانب 876 في الفرع الفندقي والسياحي، و 3914 في فرع الاقتصاد المنزلي.
وبين ان عدد الطلبة المشتركين الذين سجلوا لغايات رفع المعدل بلغ 13826 طالبا وطالبة، فيما سجل 67722 لغايات استكمال متطلبات النجاح.

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