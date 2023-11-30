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أطباء بلا حدود: حرب الاحتلال لا تستهدف حماس بل سكان غزة

11/30/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – طالب الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود الدكتور كريستوس كريستو بضرورة الوصول إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في غزة وحماية المستشفيات.
وأكد كريستو خلال مؤتمر صحفي في عمان، مساء أمس، أن الحرب الحالية ليست ضد حركة حماس وإنما على سكان غزة، لافتا إلى أن المنظمة فقدت اثنين من أطبائها في قصف على إحدى مستشفيات القطاع.
ولفت إلى أن الوضع الصحي في مستشفيات قطاع غزة كارثي وهناك فظائع على الأرض.
وحذر كريستو من تفشي الأوبئة والأمراض بسبب انعدام المياه والمرافق الصحية، لافتا إلى أن أعضاء المنظمة واجهوا مصاعب في غزة ولم يسمح لهم بالحركة كثيرا.
وتحدث عن أن اعتقال الطواقم الطبية في غزة شكل صدمة للمنظمة، داعيا إلى أهمية احترام قدسية المستشفيات.
وقال كريستو: "نوثق ما يحدث لطواقمنا الطبية في غزة ومستعدون لتسليمها للمحكمة الجنائية الدولية".
وأكد أن قوات الاحتلال في غزة قامت بقتل الغزيين على مدار الأسابيع الماضية، وأن ممارساتها أدت إلى توقف عمل معظم المستشفيات في القطاع.
وأوضح كريستو أن السابع من تشرين الأول (أكتوبر) آل إلى ما آل من تحول في حياة المدنيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ولفت إلى أن ما جرى يأتي بعد عقود من القمع في كلتا المنطقتين، وحصار على غزة حول القطاع إلى سجن مفتوح.
وأكد أن الضفة الغربية التي تعاني الأمرين شهدف ارتفاعا حادا في مستويات العنف، كما زادت الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين بصورة هائلة.
وقال: "توغل الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الوضع احتدم الآن بشكل خاص مع ازدياد وتيرة هذه التوغلات واقترانها بغارات تشنها المسيرات".
ولفت كريستو إلى أن الكيان الصهيوني يسعى إلى القضاء على مقاتلي المجموعات المسلحة الموجودين في المخيم بحسب ما أفيد، إلا أن ذلك يتسبب في مقتل أشخاص من عامة السكان وجرح آخرين أيضا.
وأضاف أنه خلال عمليات التوغل "تعيق القوات الإسرائيلية عمل فرقنا الطبية في المستشفى الذي ندعمه في جنين، والأسوأ من ذلك أنها تمنع الناس من طلب الرعاية الطبية".
وقال كريستو إنه خلال المداهمات، قطع الجيش الطريق المؤدي إلى عدة مستشفيات، ومنع سيارات الإسعاف من نقل الجرحى والتنقل في أنحاء المخيم. هذا وتعرضت سيارات الإسعاف لإطلاق نار أثناء محاولتها القيام بهذه الأعمال خلال الأسابيع الماضية.
أما في غزة، ومنذ بدء الحملة العسكرية "فرضت الحكومة الإسرائيلية حصارا كاملا على القطاع وحالت دون وصول ضروريات البقاء إلى السكان العالقين فيه، مانعة عنهم المياه والطعام والإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل الحاضنات وأجهزة غسيل الكلى"، بحسب الرئيس الدولي للمنظمة.
وأشار إلى أن منع المستلزمات عن السكان هو بمثابة عقاب جماعي وجرائم يحظرها القانون الإنساني الدولي صراحة، مبينا أنه جرى فرض قيود صارمة على الوصول الإنساني، ما يحول دون وصول المساعدات والإمدادات الضرورية إلى السكان الذين تشتد حاجتهم إلى كميات هائلة منها.
وقال: "على مدى 7 أسابيع، رأينا القوات الإسرائيلية تزهق الأرواح ببساطة كبيرة، ومات على إثر ذلك أطفال وعائلات وبأكملها".
وتابع كريستو "رأينا السكان يحاولون الهرب من القصف الطائش، وآخرون يبحثون عن بقعة الأمان حيث لا مأمن لهم، ورأينا 1.7 مليون شخص ينزحون من منازلهم وينتقلون للعيش في ظروف مكتظة وفوضوية ومأساوية لا مثيل لها"، لافتا إلى أنه وضع لا يمكن تصوره ولا يمت للإنسانية بصلة.
وأكد أنه على الرغم من الادعاءات التي تدلي بها دولة الاحتلال، إلا أن هجومها الشامل لا يستهدف حماس فقط، فالحرب التي تشنها تستهدف غزة بأكملها وجميع سكانها مهما كانت تكلفة ذلك، وأنه من الجلي أن الكيان الصهيوني يستبدل قواعد الحرب بمبادئها العسكرية الخاصة التي تقوم على عدم التناسب.
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى توقف نحو ثلاثة أرباع المستشفيات في قطاع غزة عن العمل؛ وخروج جميعها عن الخدمة تقريبا في شمال القطاع، وقال "دمرت الهجمات المنهجية نظام الرعاية الصحية".
وبين أنه لا قدرة للمساعدات الإنسانية على الاستجابة لإبادة شائنة تلم بشعب كامل، كما لا يستطيع الأطباء إيقاف القنابل.
وقال كريستو "منذ أكثر من أسبوع، فجعنا بمقتل الدكتور محمود أبو نجيلة والدكتور أحمد السحار، وهما طبيبان من زملائنا في أطباء بلا حدود قتلا بصورة مروعة في هجوم على مستشفى العودة في شمال غزة. كان الطبيبان يعتنيان بجرحاهما في أحد المستشفيات القليلة التي ما تزال تعمل بالكاد في غزة".
وشدد على أن مشهد الأطباء وقد لقوا حتفهم إلى جانب أسرة المستشفى أقل ما يمكن القول فيه أنه مروع، منوها بأنه "لا تبرير قانونيا أو أخلاقيا للضربات العنيفة التي تشن على المستشفيات والمدنيين بلا توقف".
وقال: "قد تعطينا فترات التهدئة المؤقتة بارقة أمل، ولكننا نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار، فما نشهده الآن هو أزمة إنسانية لها أبعاد كارثية، وستزداد سوءا إذا ما استؤنف الهجوم العنيف هذا".
وناشد كريستو بعض البلدان والأعضاء في المنظمات متعددة الأطراف - بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي - التي دعت مرارا وتكرارا إلى احترام القانون الدولي الإنساني، ضرورة استخدام نفوذها الدبلوماسي لضمان وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

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