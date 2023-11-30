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الصفدي: سنبقى في الأردن مدافعين عن الحق الفلسطيني وحل الدولتين

11/30/2023 2:28:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






عمان - أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أننا سنبقى في الأردن مدافعين عن الحق الفلسطيني، مؤمنين بحل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
جاء ذلك خلال رعاية الصفدي أمس، حملة "مناهضة العنف ووقف الحرب على النساء والأطفال في غزة"، التي أطلقها مجلس النواب بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وقال الصفدي بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة وعدد من النواب: "نلتقي وجرح الأمة في فلسطين ما يزال ينزف، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، والكلمات لا تصف بشاعة ما يقوم به الكيان المحتل من مجازر بحق النساء والأطفال والشيوخ، وما يقصفه من مستشفيات ومدارس ومساجد وكنائس، حيث مارس هذا الكيان، إرهاباً حقيقياً وسط صمت المجتمع الدولي، ما يجعلنا اليوم أمام مراجعة لكل مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتي باتت كما يؤكد جلالة الملك عبد الله الثاني، تتوقف عند الأديان والأعراق".
وأضاف: سنبقى نقدم العون لهم استمراراً لما قدمه الأردن من واجب الضمير، حيث كان جلالة الملك عبد الله منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم، يتحدث بصوت الحق، ويُعبر عن وجدان وضمير الإنسانية، بالدعوة لوقف الحرب وإيصال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة لقطاع غزة.
وأضاف أن ذلك تجلى في إشراف سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد على إرسال مستشفى ميداني ثانٍ للقطاع، ليسطر نشامى الجيش العربي أروع صور الفداء بالاستمرار بواجبهم رغم القصف والدمار، مثلما قام صقور سلاح الجو بعمليات إنزال جوي حملت إغاثات طبية عاجلة.
وتابع: "كما قدم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مضامين مهمة في توضيح الصورة الحقيقة أمام المُجتمع الدولي، لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب، وكنا في الأردن قيادة ونوابا وأعيانا وحكومة وإعلاماً وأحزاباً وشعباً في جبهة واحدة مساندة للأشقاء".
وأضاف الصفدي بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني وحقوقيين واعلاميين: "بكل أسف، لم نسمع صوتاً أو تحركاً لجميع المنظمات المعنية بحقوق الأطفال والنساء، ولا عذر لها وهي تغيب عن واجبها بتعرية المحتل والدفع بمحاسبته أمام العدالة الدولية، الأمر الذي يجعلنا نفقد الثقة بدور وعمل هذه المنظمات التي تعاملت بازدواجية وتجاهل لما يحدث من قتل يومي بحق الأبرياء في غزة".
وتابع بالقول: "رغم هذا التخاذل، إلا أننا نراهن على دور بعض المنظمات في تأدية واجبها الإنساني والأخلاقي، وأطالب ممثلي المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الأردن، بالتحرك ضد ما يحدث من قتل وتشريد وتنكيل ومجازر بصورة غير إنسانية لا تجيزها الشرائع السماوية، ولا تنسجم مع حقوق المدنيين والأبرياء في الحروب".
من جهتها قالت مساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم إن هذه الحملة جاءت أيضا لعدم الاعتراف بفعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".
وتابعت شريم: "منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) والحكومات الغربية ووسائل إعلامها، تمارس ازدواجية فاضحة في المعايير، وانحيازها للكيان الصهيوني انحياز كلي وواضح".
وأكدت أن الاهتمام بحقوق المرأة والطفل في فلسطين وحمايتهم ووقف الحرب عليهم هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بالهيئات الدولية والمؤسسات المنبثقة عنها.
وبينت أن النساء الفلسطينيات اليوم يشعرن بالقلق تجاه المعايير المزدوجة في تطبيق القرارات الدولية والحقوقية، لذلك نعلن وقوفنا بوجه كل منظمة او مؤسسة تطبق القوانين بحسب أجنداتها، وعدم الاعتراف بالاحتفال بـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة حتى تتوقف الحرب على غزة وتنصاع الاحتلال إلى القانون الدولي واتفاقيات جنيف المتعلقة بحقوق الإنسان".
بدوره، قال رئيس لجنة فلسطين النيابية فراس العجارمة إن 70 % من الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال والرضع، منتقداً غياب المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وحماية المرأة والطفل عن الإجرام الذي تتعرض له غزة جراء العدوان الصهيوني الغاشم.
ولفت العجارمة، إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب على غزة وعد اتساع رقعة العنف، كما تطرق لجهود الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وإشرافه على إرسال مستشفى ميداني ثان لغزة".
بدورها، قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات أسماء الرواحنة إن استهداف النساء والأطفال في غزة هو دليل على وحشية الكيان الصهيوني، واستغربت غياب المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان عما يجري في القطاع.
من جهته، قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية عبدالله أبو زيد إن القمع لا يولد إلا الغضب، وهذا ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني في عدة لقاءات ومؤتمرات دولية.
وشدد على رفض الأردن لخطة الكيان بتهجير أهل غزة قسرا التي هي بمثابة حرب إقليمية تزيد وتيرة الصراع في المنطقة.
من جهته، أكد رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية إسماعيل المشاقبة أهمية الجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف الحرب الهمجية على غزة، واستهداف النساء والأطفال والمسنين.
وانتقد غياب المنظمات الحقوقية عما يجري بفي غزة رغم المشاهد القاسية وحرب الإبادة التي تتعرض له غزة وأهلها.
وتخلل إطلاق الحملة عرض سكتش مسرحي بعنوان "غزة الصمود" وحوار حي وعاطفي بعنوان "من أنا ومن أنتم"، تتحدث عبره سيدة بعاطفة عن وضعها في غزة بيأس من ازدواجية تطبيق المعايير والقوانين الدولية بين الدول.
وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي حضرت أمينتها العامة المهندسة مها علي الإطلاق في مجلس النواب، أعلنت في وقت سابق إلغاء أنشطتها السنوية في إطار حملة مناهضة العنف لـ16 يوما بسبب الحرب على غزة، وتخصيص الحملات والنشاطات لمناهضة العنف ضد نساء غزة وفلسطين.
وأطلقت عشرات منظمات المجتمع المدني في المملكة، حملات مناصرة للنساء في غزة في إطار الحملة، وأصدرت العديد منها بيانات ومواقف إدانة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
كما أعلنت 20 منظمة مجتمع مدني أردنية أمس الأول، مقاطعتها لمناقشة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR، في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، احتجاجا على ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي الإنساني.

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