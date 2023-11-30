نتنياهو ما بين صموئيل الاول وحزقيال

إسرائيل الدولة التي انشئت بقرار اممي، لتكون دولة يهودية القومية وديمقراطية ومدنية، وهي التي اعتبرها الغرب المتعاطف معها قصة نجاح دولة حافلة بالإنجازات التي تحققت في هذ المجال خلال القرن الماضي. كما وكان ينظر اليها من قبل العالم الغربي بانها مبهرة بالقفزات العلمية والتكنولوجية التي تميزت بها في بيئة ينظر اليها من قبل الغرب بانها فقدت قدرتها على المساهمة في المعرفة والابتكارات العالمية، لا بل فقد اعتبر الغرب بان بيئة المنطقة بعيدة عن شكل الديمقراطيات الغربية، والتي ركزت على حرية الانتخابات وحرية التعبير وحماية حقوق الإنسان، وغيرها من المواضيع التي ترسخت بقوة بعد الحرب العالمية الثانية لديهم. ان هذه المفاهيم كانت مصدر فخراً لإسرائيل امام العالم وسوقت نفسها بانها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تتميز بكل تلك المفاهيم.



استمرّت إسرائيل في ذلك النهج لغاية منتصف العقد الأخير من القرن الماضي، وتحديدا بعد اغتيال رابين، الجنرال الذي سبق وان خاض عدد من الحروب، وحاول قمع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عن طريق تكسير العظام، مستندا بذلك لنص ديني متطرف "طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة- مزمور"، فأسقط هذه على الفلسطينيين، الا انه بعدها وصل لقناعة بانه لا يمكن لإسرائيل ان تعيش بسلام وأمن دون إنهاء الاحتلال والاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية المشروعة.



ان انفتاح رابين وسعيه للسلام مع الفلسطينيين والدول العربية المجاورة منحت شعوب المنطقة وبما فيهم الإسرائيليين تفاؤلا بإمكانية التعايش السلمي. الا ان هذا التفاؤل، قابلة نشوء تطرف إسرائيلي، اخذ بالتوسع والانتشار، إلى ان استطاع ان يوصل نتنياهو إلى سدة الحكم في إسرائيل، وهو الشخص الذي من المفروض أن يكون الأكثر علمانية، كونه خريج معهد MIT، وعاش في مدينة بوسطن (المدينة التي انطلقت منها حملة الاستقلال الامريكية عن التاج البريطاني)، والتي تعتبر مدينة العلم والتكنولوجيا والمنفتحة على الحياة المدنية. إلا انه من الواضح انه لم يتمكن من الخلاص من قوة تأثير والده الفكرية (المؤرخ الصهيوني المتطرف) وجده الحاخام الصهيوني والمولود في أوروبا الشرقية (البعض يقول في بولندا والبعض الاخر في استونيا).



منذ ذلك التاريخ والتطرف في إسرائيل يتسع تدريجياً إلى ان وصلت نسبة المؤمنين به إلى ما يقارب 20% من سكان إسرائيل على شاكلة الحريديم وغيرهم، ويضاف لهم نسبة من المتعاطفين معهم وأصبحوا يشكلوا قوة سياسية، مرتكزة على مخاوف المجتمع الإسرائيلي الامنية. ان مثل هذه القوة السياسية الناشئة، تعمل بخلاف غالبية السكان العلمانيين، والساعين للعمل بحرية وعلى التفرغ للبحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي، والعيش حياة طبيعية كبقية شعوب العالم، وهم مختلفون كلياً بنظام معتقداتهم عن الأصوليين. العلمانيون، الذين يؤمنون بالروح الليبرالية والإنسانية، معتبرين ان اليهودية يجب ان تكون قومية فقط، حسب ايان ليتسك، جعلهم عرضة لهجمات المتطرفين من أبناء المجتمع اليهودي، إلى ان وصل الأمر بوصفهم من قبل الحاخام يتسحاق يوسف، بأنهم ذوي قدرات عقلية اقل من المتدينين ولديهم صعوبة في الفهم.



نتنياهو، غير المؤمن بالسلام والرافض له قطعياً مع الفلسطينيين، وعمل خلال العقدين الماضيين على تطبيق مقولة إسحاق شامير خلال حضوره لمؤتمر مدريد، حيث قال "سأجعلهم يفاوضون 20 سنة وأعيدهم إلى نقطة الانطلاق".



نتنياهو، القادر على إتقان فن الخطابة، والقادر على مخاطبة الداخل الاسرائيلي بلغة تختلف إلى حد ما عن لغته للعالم الغربي الديمقراطي (متناسياً ان من أهم واجبات الدولة الديمقراطية هي حماية الأقليات والدفاع عن حقوقهم) ومعتمدا على الانقسام الفلسطيني، والذي عمل على تعميقه، لكي ينفرد بغزة عن الضفة الغربية لتحقيق أهدافه.



نتنياهو، الذي أصبح متعمق بالتطرف مع الزمن، وبعض القيادات الأخرى المتحالفة معه وغيرهم من المتأثرين بآراء بعض الخامات المتطرفين، والذين يعملون على تقديم الفتاوى واسقاط بعض ما ورد في التلمود على الوضع الجيوسياسي والصراع القائم حالياً (متناسياً بان التوراة الاصلية، ككتاب سماوي لا تجيز باي شكل من الاشكال ما يقومون به من افعال. وهم الذين وصلوا لقناعة عدم الايمان بالحدود السياسية لدولة إسرائيل، بل هم يتحدثون عن الحدود الامنية، والتي من وجهة نظرهم، تمتد إلى ان تصل بابل العراقية، مولد إبراهيم عليه السلام (ونسبة له باشروا بالترويج للديانة الابراهيمية)، وهي ايضاً مكان سبي حزقيال (حيث كتب أسفاره)، وصولا إلى الإسكندرية، التي أعاد فيها الحاخامات ترتيب انفسهم للثورة على الإمبراطور الروماني، قبل اكثر من 2000 سنه (تلك الثورة التي اشتعلت بعد ان قام الإمبراطور الروماني بوضع تمثالاً له في المعبد، وهي شبيهة بثورة الفلسطينيين ضد اقتحامات اليهود المتكررة للمسجد الأقصى خلال العقود الأخيرة، الا انهم لم يتعلموا من ثورتهم تلك بالمحافظة على مقدسات الغير)، كما ويعتبر البعض منهم ان اليمن تدخل في مجالهم الامني والحيوي.



من هذا المنطلق، استمرّ نتنياهو خلال العقدين الماضيين، بالعمل ليس فقط على منع اقامة الدولة الفلسطينية، بل على قتل فكرة إقامتها من أصله، وذلك عن طريق التوسع بالاستيطان وتنفيذ أعمال القتل والاعتقال وإرهاب السكان والضغط على المنظمات الدولية لعدم تقديم المساعدات للفلسطينيين (معتقداً ان حرمان الفلسطينيين منّ المساعدات، سيجعلهم غير قادرين على الصمود) والتوسع في اقامة العلاقات مع الدول العربية، بمختلف مواقعها الجغرافية، لكي يتفرغ لإنهاء القضية الفلسطينية بطريقته، وجعل السلام معهم مفرغاً من مضمونه بالكامل.



في نفس الوقت، كآن نتنياهو وأعوانه يعملون وبشكل قوي على تحويل الدولة الاسرائيلية من دولة يهودية القومية الى يهودية الديانة على كافة الاراضي الفلسطينية التأريخية. ولتحقيق هذه الغاية، سعت الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهي التي تعتبر الأكثر تطرفا على مستوى العالم في العصر الحديث، لإحداث انقلاب تاريخي داخل الدولة الإسرائيلية، ونجحت بإدخال تعديلات تشريعية على النظام القضائي (رغم معارضة الأغلبية الاسرائيلية لمثل هذه التعديلات)، تمهيدا لإصدار قانون يقضي بضم اراضي الضفة الغربية (بعد ان توسعت في الاستيطان، ووطنت ما لا يقل عن 700 الف مستوطن (حسب جدعون)، والعودة إلى أحكام الشريعة اليهودية الغير مكتوبة (التلمود) والقائمة على أساطير تعود إلى أكثر من 2000 سنه، والتي قد تؤدي في مرحلة قادمة الى إعادة فرض الجزية على غير اليهود المقيمين على ارضهم التاريخية من وجهة نظرهم. ان مثل هذه الخطوات تجعل من إسرائيل دولة ذات أصولية دينية متطرفة، ستكون خطراً ليس على المنطقة فقط، بل على الامن والسلم العالمي.



يرى بعض الباحثين الإسرائيليين المعتدلين، أمثال جدعون وغيره، بان إسرائيل، إذا ما استمرّت بهذا النهج، وتحققت أهداف المتطرفين فيها بالتحول إلى دولة اصولية دينية خلال العقود الثلاثة القادمة، فأنها ستعمل عندها على تعديل القانون الدولي ومبادئ الامم المتحدة وانظمة مؤسساتها من خلال أذرعها المنتشرة في العالم لتتوافق مع توجهاتها المستقبلية وترسيخ مفهوم التفوق العرقي لليهود.

وعندها، فلنا ان نتخيل عندما يصل الى راس السلطة فيها اشخاص من أمثال وزير التراث الاسرائيلي والذي طالب باستخدام القنبلة النووية ضد الفلسطينيين، ومع نظريات القتل الجماعي السائدة لدى البعض منهم، كأمثال بن غافير، فانهم لن يترددوا عندها من استخدم الترسانة النووية الإسرائيلية ضد اي من الشعوب التي لا تتفق وتوجهاتهم.



لقد ظهر هذا التطرف بكل وضوح، بعد احداث 7/10/2023، والتي لم يكن يتوقع نتنياهو حجمها، وغيره من القيادات المؤمنة بتفوق القوة، باي شكل من الأشكال، لذلك جاء خطابة مباشرة بعدها مستخدماً ما ورد في سفر صموئيل الاول "اذهب واضرب عماليق"، كما وإسقاط نبوءة أشعيا "ابناء الظلام وأبناء النور" على الفلسطينيين معتبرهم بانهم أبناء الظلام (في مؤتمره الصحفي بتاريخ 25/10/2023)، وصولاً إلى إشارته للنبي حزقيال بتاريخ 18/11/2023 حين قال "وعمرت المدن ورممت الأطلال" إلا انه تناسى انه ورد سفر حزقيال قبل ذلك ايضاً "الشيخ والشباب والعذراء والطفل والنساء - اقتلوا للهلاك" (وهذا ما يطبق على ارض الواقع) ومن ثم يكون الأعمار والترميم، الذي ذكره نتنياهو في مؤتمره، يضاف إلى ذلك أقوال الحاخامات المقربين من المتطرفين ومنهم فريدمان، حيث قال "دمر اماكنهم المقدسة، واقتل رجالهم ونسائهم وأطفالهم ومواشيهم" وغيرها من الفتاوى التي تجيز فرض الحصار على الفلسطينيين وحرمانهم من مصادر الغذاء والدواء والماء والعمل على نشر الأوبئة، ومصادرة ثرواته (اذ تسعى إسرائيل للسيطرة على كافة حقول الغاز الموجودة في سواحل البحر المتوسط الشرقية).



ان ما يقوم به نتنياهو من إسقاط للتعاليم اليهودية المحرفة على الصراع مع الفلسطينيين اليوم، يمكن ان ينظر اليه باعتبارها امتداد للحروب القديمة والتي تعود إلى عهد داود عليه السلام، كما يرى البعض بان هذا الأسلوب من أساليب نتنياهو لإرهاب الداخل الإسرائيلي والمنقسم اصلاً (ان ما وحده الحرب القائمة حالياً) وليتسلح بها لمواجهة القانون الدولي ومبادئ الامم المتحدة للدفع عن نفسه تهمة ارتكابه افعال قد تشكل جرائم الإبادة الجماعية، والتي اكدها Segal في مقالاته المنشورة في الشهر الماضي.



لقد سبق للأردن وبقيادة الحكيمة والقادرة على استشراف المستقبل، ان حذر من خطورة التطرف في المنطقة وبكافة اشكاله، وعمل على مواجهته، ومنها التطرف اليهودي وبين مدى خطورته على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وعلى الأماكن المقدسة في القدس الشريف وعلى شعوب المنطقة كافة، ما لم يتم منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وبينت القيادة الأردنية بان امن وسلام المنطقة والعالم مهددين، وهذا الذي اثبتته الاحداث الأخيرة للعالم بان القيادة الهاشمية كانت محقة في كل تحذيراتها خلال السنوات السابقة من خطورة الأوضاع، والتي كانت تراها تستشرقها دون غيرها من قيادات العالم.



لقد حان الوقت، وبعد هذه الحرب المؤلمة، ان يسمع العالم لوجهة نظر القيادة الأردنية الهاشمية صاحبة الحكمة المتوارثة، والضغط على نتنياهو (ان بقي في السلطة بعد الذي حصل، وعليه ان يتعلم من نتائج تجارب من سبقه بحكم دولة إسرائيل، أمثال بيغن، الذي وصل لقناعة التخلي عن سينا، رغم ورودها في النص التوراتي، ومن رابين، بعد الانتفاضة الأولى، وقع أوسلو وبعدا وقع على اتفاقية السلام مع الأردن، التي عملنا جميعاً على العمل بالبنود التي تخدم المصلحة الأردنية بعد ان اصبحت قانون نافذاً، وشارون الذي انسحب من غزه بعد الانتفاضة الثانية) او اي حكومة إسرائيلية مستقبلية، بالتوقف عن ممارسة العنف والتطرف بحق الفلسطينيين، والعمل على انهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقا للشرعية الدولية (ويجب ان لا يكون الضغط على الفلسطينيين ودول المنطقة لتنفيذا وجهة النظر الإسرائيلية)، لتنعم شعوب المنطقة ومنهم الاسرائيليين بالأمن والسلام والاستقرار والازدهار، وهذا ما يدعو اليه الأردن باستمرار.

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