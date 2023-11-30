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اليرموك تستذكر الحسين الباني بندوة فكرية تحدث فيها المجالي والقسوس

11/30/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استذكرت جامعة اليرموك جلالة الملك الباني الحسين بن طلال- طيب الله ثراه-، بندوة فكرية حملت عنوان (الحسين بن طلال "ملكا وقائدا وإنسانا") بمناسبة الذكرى الـ88 لميلاد جلالته، رعاها رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، ونظمتها عمادة شؤون الطلبة في القاعة الرئيسية لمبنى المؤتمرات والندوات، وسط حضور وتفاعل طلابي واسع من مختلف كليات الجامعة.

وتحدث في الندوة، التي بدأت بقراءة الفاتحة على روح الحسين الباني وشهداء الأردن وفلسطين، كل من النائب ايمن هزاع المجالي، والعين الفريق المتقاعد الطبيب يوسف القسوس، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور رويدا المعايطة، فيما تولى إدارتها رئيس القسم الثقافي والإعلامي في عمادة شؤون الطلبة أحمد الحوراني.

وقال مسّاد: في هذه الندوة الفكرية، نتناول سيرة ملك استثنائي، إلا أنه لا بد نشير إلى ما يمر به الأردن كما فلسطين والأمة من أيام ثقال، وما تتعرض له غزة وأرض فلسطين الطهور، من عدوان سافر للاحتلال الإسرائيلي الغاشم وجرائمه ضد الإنسانية، إلا أن هذا الوطن لا يزال الرئة التي تتنفس منها فلسطين، وستبقى قيادتنا الهاشمية السند والعضد للأشقاء في فلسطين، وسيبقى الشعب الأردني الدرع والحصن للشعب الفلسطيني على الدوام.

وأضاف أن الحديث عن سيرة الراحل الكبير وكتابة تاريخه المجيد، هي عملية تحتاج إلى جهد مؤسسي منظم وشامل ومدروس، ليس على نطاق محلي أو عربي فحسب، وإنما عالمي لأن الامتداد العالمي لشخصية جلالته تستوجب التحليق في آفاق بعيدة وواسعة على مستوى قارات العالم التي كان لجلالته فيها ومع قادتها صولات وجولات نشأت لأجل فلسطين والأمة دفاعا عن قضاياها العادلة، ولأجل الحياة الكريمة والآمنة للإنسان في كل بقعة فوق الأرض، مشددا على أن حياة الحسين ليست تجربة عابرة نمر عليها مرور الكرام بقدر ما هي جملة من العناوين العظيمة التي تستحق الوقوف عندها.

وتابع: لقد آمن الحسين بإن البناء عملية تراكمية لا تنتهي بانتهاء عمر الإنسان، وعليه كانت هديته العظيمة لشعبه يوم مولد نجله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي تسلم الراية وأدامها خفاقة عالية ترفرف في سماء الوطن والأمة، وها نحن مع أبي الحسين نواصل مسيرة الراحل الكبير، في خدمة وطننا وتسخير الطاقات وبذل الغالي والنفيس في سبيل تقدمه وازدهاره في شتى الميادين والمجالات.

وشدد مسّاد على أن جامعة اليرموك التي أسسها الحسين بن طلال، نذرت نفسها لخدمة الوطن والمواطن، وها هي تسخر كافة إمكانياتها في سبيل إسناد الجهود الرامية إلى تدعيم وتطوير مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيزها، وقد كانت لها مع جلالة الملك عبد الله الثاني محطات كثيرة، في أكثر من زيارة سامية، وفي كل مرة كانت نتائجها مثمرة على خطط الجامعة وبرامجها الأكاديمية والبحثية الفاعلة في التعامل مع قضايا المجتمع ووضع الحلول العلمية لها بهمة وخبرات وكفاءات أعضاء هيئتها التدريسية والإدارية والطلبة.

وقال المجالي: عند الحديث عن الملك الحسين، فإننا نتحدث عن وطن في رجل أفنى شبابه وشيبه في خدمة الأردن والأردنيين والعروبة وفلسطين حتى وفاته عام 1999، مؤكدا أنه كان قائدا وجنديا وقبل ذلك كله كان إنسان يفرح لفرح الأردنيين ويحزن لحزنهم ويشاركهم جميع مناسباتهم في المدن والقرى والبوادي والمخيمات.

وأشار إلى أنه ومنذ تسلم جلالته لسلطاته الدستورية وهو يتطلع إلى خدمة الشعب الأردني ورفع مكانة الوطن وإعلاء شأنه، مبينا أن هاجسه كان بناء الأردن الحديث وإرساء دعائم نهضته الشاملة في جميع المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعمرانية، فبات الأردن اليوم بلدا تحكم عمله المؤسسات البرلمانية والحكومية والقضائية، ويحميه جيش عربي مظفر، ويسهر على أمنه أجهزة أمنية لا تغمض لها عين.

ولفت المجالي إلى أن مقولة الملك الراحل "الإنسان أغلى ما نملك" تؤكد سعيه لصون كرامة الإنسان الأردني، فأفنى حياته في الحرص على رفع مستوى معيشة المواطن وأمنه وحفظ حقوقه بالدستور والقانون.

ولفت إلى أنه في ظل العدوان الغاشم الذي تتعرض له غزة، لا بد من استذكار مواقف الحسين تجاه قضية الأردن المركزية فلسطين، مشددا على أن موقف الحسين تجاه القضية الفلسطينية والقدس نقطة مركزية في تاريخ النضال العربي والإسلامي، إذ شكل عبر الزمن الدرع الذي حماها من مشاريع الاحتلال والتهويد الإسرائيلية طوال عدة عقود، مستعرضا بعض مواقف جلالته تجاه فلسطين، منها قرار جلالته باستثناء المقدسات الإسلامية والمسيحية من قرار فك الارتباط الإداري والقانوني لتبقى الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية للمقدسات.

وأكد المجالي على أن جلالة الملك عبد الله الثاني يستكمل اليوم المسيرة ويتخذ موقفا واضحا وشجاعا مما يجري في الأراضي الفلسطينية ويسعى لاتخاذ القرارات الهادفة لإيقاف العدوان على غزة.

وقدم القسوس، ورقة حملت عنوان "الملك الحسين الإنسان.. كيف عرفته"، مبينا أن الحسين قائد ملهم أحب الشعب الأردني وصان كرامته، إنسان معروف عنه الوفاء والشهامة والشموخ والعطاء والكرم ونكران الذات، إنسان له ألق وكبرياء وسماحه.

وتابع: لقد تلمس الحسين حياة شعبه الوفي بكل زاوية من أرض الوطن، وتميز حكمه بالتسامح، كان نموذجا في سعة الصدر والقدرة على استيعاب الاختلاف والمعارضة وكظم الغضب، كان رده على الرأي المتطرف والموقف الحاد الكلمة الهادئة الحازمة، عايش هموم الناس لم يرد طلب محتاج أو مريض أو طالب علم، كان حريصا على جلب الخير لشعبه ودفع الأذى عنه.

وأشار القسوس إلى ما يتمتع به الحسين من حكمة وحلم عز نظيره، يأسر بتواضعه ولا تشعر بالحرج عند الحديث معه، لافتا إلى أن هناك علاقة خاصة بين الحسين وشعبه سرها الحقيقي أنه أحبهم إلى درجة التماهي وعمل لصالحهم بتفان شديد، ولم يخلق حواجز بينه وبينهم، وانفتح على الجميع رحيما غير قاس لا يحمل الضغينة في صدره، حكيما سديد الرأي في قراره.

وأضاف أن الحسين أقسم اليمين الدستوري عام 1953، واستمرت فترة حكمه 47 عاما، أدار فيها دفة الحكم وسط الأمواج المتلاطمة، فحافظ على الأردن وأخذه إلى بر النجاة والأمان، محافظا على الأصالة مهتما بالحداثة.

وفي نهاية الندوة، دار نقاش موسع أجاب فيه المجالي والقسوس على ما طرحه الطلبة من أسئلة حول موضوعها.

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