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بعد قرار تزويدها بالغاز.. صناعية القويرة نحو ريادة الصناعات الخضراء

11/30/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة - يتوقع خبراء اقتصاديون وصناعيون أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع تزويد منطقة القويرة الصناعية بالغاز الصناعي من الشركة المصرية (شركة غاز مصر)، سيمكنها من تلبية الطلب على الصناعات المرتبطة بالغاز الصناعي منخفض الكربون عالميا، وينسجم مع التوجه العالمي نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر.
كما توقعوا أن يكون الطلب على الاستثمار في المنطقة الصناعية في المدى القريب قويا نظرا للتكلفة المنخفضة، سواء إنتاجيا وتشغيليا، إلى جانب الحفاظ على البيئة وتقليل نسب انخفاض الكربون.
وبقرار مجلس الوزراء الذي صدر الأسبوع الماضي، أصبحت مدينة القويرة الصناعية أول منطقة تزود بالغاز الصناعي الآمن الأمر الذي يسهم و بشكل كبير في تحفيز و تشجيع المستثمرين على استخدام الغاز كمصدر رخيص و نظيف وآمن للطاقة المطلوبة في كافة الصناعات و خاصة الثقيلة و المتوسطة منها.
وبهـذا القرار تتمتع منطقة القويرة الصناعية بميزة تنافسية وتكلفة مرنة مقارنة بالمدن الصناعية في المملكة والأقليم وبنسب انخفاض بالتكاليف التشغيلية والإنتاجية تصل الى أكثر من 30 % يمكنها من استيعاب مشاريع عملاقة.
ووفق دراسة خاصة أعدتها غرفة صناعة الأردن، فإن عملية التحول لاستخدام الغاز الصناعي يمكن أن يوفر حوالي 60 % من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل وبحوالي 27 % بالمقارنة مع الوقود الثقيل، وبالتالي خفض كلف الإنتاج الصناعي وزيادة تنافسية المنتج الأردني في السوق المحلي والأسواق الخارجية، حيث يعتبر موضوع كلف الإنتاج أحد العوائق الرئيسة التي تعرقل الصادرات الوطنية وتنافسيتها، إلى جانب الأثر الإيجابي لخفض كلف الطاقة بما نسبته 10 % على الصناعة، والذي يحدث ارتفاعا بما نسبته 2 % على الإنتاج الصناعي، ويسهم بنمو الناتج المحلي بحوالي
0.4 %، ويخلق في الاقتصاد حوالي 10 آلاف فرصة عمل.
ويقول الرئيس التنفيذي للعمليات بمدينة العقبة الصناعية الدولية المهندس مأمون القسوس إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ربط مدينة القويرة الصناعية بالغاز الصناعي له أبعاد اقتصادية جمة ومتعددة مرتبطة بتجويد الميزة التنافسية للمنتج الأردني، وقيمة مضافة تميز مدينة القويرة الصناعية، عن غيرها من المواقع المماثلة، مؤكدا أن العالم يولي المزيد من الاهتمام والتركيز نحو التوجه للاقتصاد الأخضر والاهتمام بالبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن الغاز الصناعي ذو أثر بيئي محدود مقارنة بمصادر الطاقة المتاحة والمستخدمة حاليا.
وبين القسوس، أنه وفي حال كانت تكلفة الغاز الصناعي الواصل إلى المدينة الصناعية بسعر منافس، فإن ذلك سيعمل على خفض كلف الإنتاج وتحفيز الصناعات ويرفع من تنافسية المنتج الأردني، مؤكدا أن الاستثمارات الملتزم بها حتى الآن في مدينة القويرة الصناعية تبلغ 80 ألف متر مربع في صناعات مختلفة أبرزها صناعات كربونات الكاليسوم وكل المنتجات المتعلقة به.
ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في المناطق التنموية الصناعية التي تقام حاليا في لواء القويرة كما تخطط له المدينة الصناعية، إلى مليار دولار وتوفير أكثر من 6500 فرصة عمل.
يذكر أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كانت أعلنت قبل 7 سنوات، عزمها على إنشاء 6 مناطق تنموية في لواء القويرة الذي يعاني سكانه البطالة والفقر، وتشتمل المناطق التنموية، بحسب السلطة على ثلاث مناطق صناعية وثلاث أخرى لوجستية وسياحية تهدف إلى توزيع مكاسب التنمية وتوطين الاستثمار في المنطقة والإقليم وخلق فرص عمل جديدة للشباب المؤهل والباحث عن عمل.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن ايصال الغاز إلى المصانع سيسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، الذي تعتبر تكلفة الإنتاج العالية وخصوصا أسعار الطاقة أبرز معيقات تنافسيته في السوق المحلي وأسواق التصدير.
ولفت الجغبير إلى أن إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية يعزز فرص نمو الصناعة الوطنية ويرفع تنافسية المنتجات الوطنية سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، باعتبار كلف الإمداد والربط على الخطوط الرئيسة ذات كلف مرتفعة لا تقوى عليها أي من الشركات الصناعية، قائلا، "نأمل خلال الفترة القادمة بأن يتم توسعة مشروع إيصال الغاز لكافة المدن والمناطق الصناعية داخل المملكة".
وبين الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، عن حزمة من الاستقطابات الاستثمارية الإقليمية والخارجية أبرزها في قطاعات اللوجستيات والموانئ والمناطق الصناعية خاصة في لواء القويرة وهي مشاريع تنموية تعود بالنفع على أبناء اللواء من خلال الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، مبينا أن هذا الاستثمار سيوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الأردن.
وبين الصفدي أن المناطق التنموية والصناعية ستتمتع بكامل المزايا والحوافز الاستثمارية التي يوفرها قانون المنطقة الخاصة لتشجيع قدوم الاستثمار للواء وخلق المزيد من فرص العمل لمحاربة الفقر والبطالة واعتماد التشغيل والتنمية بالاستفادة من التجمعات السكانية كمحاور تنموية، مؤكدا أن أبرز هذه المشاريع تتمثل بالمنطقة الصناعية في لواء القويرة والتي تبلغ مساحتها 1800 دونم حيث ستقام محطة للغاز الصناعي وتزويدها بالغاز الصناعي لتخدم جميع الصناعات من خلال شراكة مع المطور الرئيس وهي المدينة الصناعية بالعقبة، مبينا أنه تم إعداد كافة التصاميم لإنشاء محطة تزويد الغاز في القويرة، علما أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة المخدوم بالغاز الصناعي لتغذية الصناعات المختلفة.
وقال المستثمر محمد الكسواني إن مدينة القويرة الصناعية تعتبر إحدى أبرز بيئات الأعمال الرائدة عالميا والداعمة للنمو، وبيئة مثالية لاحتضان مختلف الأنشطة الاقتصادية تماشيا مع سياسة توفير حزم واسعة من الممكنات والمحفزات للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتتمتع أراضي القويرة بمساحة واسعة، وبالتالي فهي صالحة للاستثمارات الصناعية والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قربها من الطريق الدولي، الذي يربط المنطقة بالدول المجاورة، إلى جانب توفر المواد الخام والتي تستخدم في الصناعات مثل السيليكا والكاولين والجرانيت، ما يؤهلها أن تكون بنفس المواصفات التي تتمتع بها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبالتالي إيجاد استثمارات ومشاريع لوجستية ضمن المناطق التنموية الست ومن بينها المنطقة اللوجستية، وهي مسؤولية مشتركة في جذب تلك الاستثمارات على رأسها سلطة العقبة الخاصة.
ويشمل لواء القويرة والذي يبلغ مساحته 1606.4 كم2 على مناطق الراشدية، رم، الحميمة الجديدة، دبة حانوت، الشاكرية، الصالحية، العسلية، عين الهوارة والحميمة.

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