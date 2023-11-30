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الكرك.. سكان حمود يعيدون الألق لقريتهم المنسية بالمبادرات التطوعية

11/30/2023 2:26:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- فيما أوشكت قرية حمود النائية والتي تقع عند أطراف محافظة الكرك من الجهة الشمالية الشرقية، أن تدخل بطي النسيان، بعد أن هجرها معظم سكانها، يطلق من بقي فيها متشبثا بإرث الأجداد، مبادرات تطوعية، لإعادة الألق للمكان واستعادة تاريخ حافل من النشاط البشري الذي شهدته القرية لأكثر من مائة عالم.
وقرية حمود التي تقع على بعد 25 كلم من مركز المدينة، تعتبر كنزا تراثيا وسياحيا، لما تتميز به من نمط معماري فريد، بمساكن تراثية وأسواقها التجارية ومطحنتها ومدرستها التي أنشئت قبل 100 عام.
وكانت القرية وحتى وقت قريب، تعتمد على زراعة المحاصيل الحقلية وتربية المواشي وتمتد على أطراف سهول لواء القصر الزراعية أحد أهم مصادر إنتاج محصول القمح حتى في سنوات القحط والجفاف.
وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت القرية شبه مهجورة، من قلة سكانها إلا من بعضهم المصرين على البقاء فيها وإعادة إحيائها ودعوة أبنائها للعودة إليها، وهو ما دفعهم إلى إنشاء مؤسسات أهلية ومنها جمعية حمود الخيرية وجمعية حمود لإحياء التراث الشعبي، كما احتفلت القرية بداية العام بالذكرى المئوية لبناء مدرسة حمود والتي تأسست في العام 1922.
وكانت مدرسة حمود الأساسية، أولى بواكير العمل التطوعي لأهالي البلدة فقد تأسست قبل مائة عام من تبرعات الأهالي وبمعلم واحد، إلا أنها حملت على عاتقها في ذلك الوقت المبكر، ولفترة طويلة عبء خدمة المجتمع المحلي وتنميته، إضافة إلى وظيفتها الأساسية وهي تدريس أبناء البلدة والبلدات المجاورة.
ومؤخرا استطاعت مجموعة من شبان وشابات البلدة أن يعيدوا الحياة لقريتهم وأن ينسجوا إحدى أجمل قصص العمل التطوعي الجماعي المتكامل، بهدف إعادة إحياء ثقافة العمل التعاوني الذي كان يميز قريتهم وسكانها.
وانخراط شباب وشابات القرية في جهد جماعي مشترك، من خلال تنفيذ أعمال تطوعية وتعاونية من بينها: تزيين مداخل ومخارج القرية بالأشجار من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى حملات النظافة العامة، وإنشاء مطبخ إنتاجي تعاوني لسيدات القرية، وتنظيم دورات تدريب لتصنيع الطعام الشعبي بمختلف أنواعه، ودعوة أبناء القرية ممن غادروها إلى أن العودة أصبحت ممكنة وسهلة.
يقول أحد أبناء القرية ضرغام هلسة، كانت حمود قرية نموذجية بمعنى الكلمة أخذت أبعادها وطريقة بنائها والتعاون بين سكانها من مواصفات القرية التي تتمدد أفقيا وتتلاصق جدرانها بعضها ببعض ويحيط بها حوش كمساحة للعمل والحركة والإنتاج.
وأضاف كانت فكرة التضامن والتكافل تأخذ بعدين الأول الروحي المبني على رابطة الدم والقرابة بين أبناء القرية، والثاني حاجة الناس الواقعية لبعضهم البعض وانتشار مفهوم التعاون بينهم تحت مسميات مختلفة عبر تعدد المواسم، مشيرا إلى أن ما يجري في البلدة حاليا هو إعادة ألقها بعد أن هجرها الكثير من أبنائها.
وأشار إلى أن طبيعة القرية الزراعية، فرضت نفسها على الشباب والشابات للانخراط بالأعمال التطوعية مثل زراعة الأشجار وطلاء الأرصفة وتأسيس المطابخ الإنتاجية لصناعة الأغذية الشعبية ومشتقات الحليب، والأهم من ذلك هو ترميم المنازل القديمة التراثية بالبلدة وجعلها صالحة للسكن.
وأشار إلى أن حوارا جادا بين أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة لجمعية حمود والفاعليات الاجتماعية من الرجال والنساء وبالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في لواء القصر أثمر عن تأسيس مطبخ إنتاجي يقوم بتصنيع مؤونة غذائية مستفيدين من خضراوات الصيف وفاكهته ومختلف المحاصيل الحقلية.
وقالت المشرفة على المطبخ الإنتاجي المهندسة إيمان البطارسة إنه على الرغم من كل التحولات الاجتماعية التي ظهرت بمجتمعنا الأردني إلا أن الموروث كان يشدنا لإنجاز فعل تكاملي يعطي لقريتنا الروح الإيجابية من خلال بناء حالة إنتاجية نسعى لتطويرها لكي تكون جمعية حمود الخيرية أداة إنجاز منتجة وليست جمعية تتلخص مهمتها بتلقي المعونات والمنح والمكرمات فحسب .
وقالت المتطوعة الاجتماعية شذى هلسة لقد تطوعنا للعمل بالجمعية، فكان إنتاجنا مميزا بكل المقاييس، ولا سيما أن المشرفة على العمل مهندسة زراعية متخصصة بالإنتاج الغذائي بمساعدة سيدات مبدعات، مشيرة إلى أن هذا العمل يوفر دخلا مناسبا للعديد من السيدات بالقرية وخصوصا من غير العاملات.
وقال خالد برقان أحد أبناء قرية حمود ورئيس جمعية إحياء التراث بالبلدة، إن قرار الأهالي بالبلدة بالاحتفال بمئوية مدرسة القرية كانت البداية نحو إحياء كافة مفاصل الحياة فيها وإعادة ألقها ورونقها، مشيرا إلى أن مدرسة حمود كانت نتيجة لحالة الوعي المبكر لأهالي البلدة بأهمية تعليم أبناء القرية والمناطق المحيطة بها، مشيرا إلى أن المدرسة بنيت على نفقة الأهالي ومن خلال تبرعاتهم.
ولفت إلى أن المدرسة كانت معلما مهما في بلدة حمود التي أنشئت في وقت مبكر إلى جانب إنشاء سوق تجاري لخدمة منطقة شمالي الكرك ومأدبا والبادية الوسطى، فضلا عن بناء مطحنة حبوب "بابور" في سنوات مبكرة من القرن الماضي وهي إنجازات لأهالي القرية إدراكا منهم بأهمية التعليم وتوفير الدعم الاقتصادي لإدامته وذلك من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ولفت إلى أن المبنى القديم للمدرسة يجري الآن ترميمه بشكل جيد لإعادة استخدامه كمدرسة أو مركز تعليمي وثقافي ضمن محيط البناء الجديد.
وبين أن المدرسة التي مرت بسنوات عديدة تبدل اسمها لتستقر أخيرا على مدرسة حمود الثانوية، وتعاقب على التدريس فيها مئات المدراء والمعلمين من مختلف مناطق المحافظة والمملكة، وما تزال ذاكرة البلدة والأهالي تحفظ الكثير من ذكريات التاريخ الطويل.
وقال إن الحياة تعود من جديد للقرية خصوصا وأن العديد من المواطنين من غير سكانها يقومون بإقامة العديد من مناسباتهم الاجتماعية المختلفة سواء حفلات الزواج والمناسبات والأعياد ومجالس العزاء فيها.

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