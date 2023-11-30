-->

Friday, 01 December 2023 07:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المفوضية الأوروبية تقر 3.5 ملايين يورو مساعدات لضحايا الفيضانات بأفريقيا

11/30/2023 2:24:15 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، تخصيص تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية بقيمة 3.5 ملايين يورو للمتضررين من الفيضانات المدمرة في (الصومال وإثيوبيا وكينيا).
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية، عبر موقعها الرسمي، أن من بين هذا الرقم، سيتم تخصيص مليوني يورو إلى الصومال لدعم تقديم المساعدات الطارئة للأشخاص الأكثر تضررًا من الفيضانات الحالية، وخاصة على طول حوض نهر جوبا.
ويأتي هذا التمويل الإضافي إضافة إلى مبلغ 5.5 ملايين يورو الذي تم تخصيصه مؤخرًا للبلاد في شكل مساعدات إنسانية للأشخاص الأكثر تضررًا من الفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو والنزوح القسري بسبب الصراع. كما سيتم تخصيص مليون يورو لدعم الشركاء الإنسانيين الموجودين بالفعل في المناطق المتضررة من الفيضانات في إثيوبيا، وسيتم تقديم الدعم بشكل أساسي من خلال التحويلات النقدية متعددة الأغراض وتوزيع المأوى والمواد الأساسية، بما في ذلك تنقية المياه ومعالجتها.
وتابع البيان أنه تم تخصيص 500 ألف يورو لهذا الغرض في كينيا، حيث أثرت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية بشكل خاص على المناطق التي تعرضت في السابق لجفاف شديد، أي الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.

MENAFN30112023000089011017ID1107517547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث