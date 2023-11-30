المفوضية الأوروبية تقر 3.5 ملايين يورو مساعدات لضحايا الفيضانات بأفريقيا

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، تخصيص تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية بقيمة 3.5 ملايين يورو للمتضررين من الفيضانات المدمرة في (الصومال وإثيوبيا وكينيا).
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية، عبر موقعها الرسمي، أن من بين هذا الرقم، سيتم تخصيص مليوني يورو إلى الصومال لدعم تقديم المساعدات الطارئة للأشخاص الأكثر تضررًا من الفيضانات الحالية، وخاصة على طول حوض نهر جوبا.
ويأتي هذا التمويل الإضافي إضافة إلى مبلغ 5.5 ملايين يورو الذي تم تخصيصه مؤخرًا للبلاد في شكل مساعدات إنسانية للأشخاص الأكثر تضررًا من الفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو والنزوح القسري بسبب الصراع. كما سيتم تخصيص مليون يورو لدعم الشركاء الإنسانيين الموجودين بالفعل في المناطق المتضررة من الفيضانات في إثيوبيا، وسيتم تقديم الدعم بشكل أساسي من خلال التحويلات النقدية متعددة الأغراض وتوزيع المأوى والمواد الأساسية، بما في ذلك تنقية المياه ومعالجتها.
وتابع البيان أنه تم تخصيص 500 ألف يورو لهذا الغرض في كينيا، حيث أثرت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية بشكل خاص على المناطق التي تعرضت في السابق لجفاف شديد، أي الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.
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