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ماذا قال غازي القصيبي عن هنري كيسنجر؟ - جريدة الوطن السعودية

11/30/2023 2:23:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تحدث الراحل غازي القصيبي عن ثعلب السياسة الأمريكية وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، حيث قال القصيبي أنه التقى كيسنجر قبل أن يذهب للدراسة في لندن "في ندوة دراسية" أقامتها هارفارد واستغرقت 3 أشهر.
ومنذ ذلك الوقت أُعجبت به في بعض الأشياء ونفَرت من البعض الآخر.
وتابع القصيبي: أعجبني فيه الذكاء الخارق والذي كان واضحا جدا، أيضا قدرته على التعبير بدقة عما يريد.
كذلك التفكير المنهجي.
حيث أنك إذا اتفقت مع كيسنجر على المقدمات، فلابد أن تتفق معه على المسلّمات.
وعن الأمور التي لم تعجبه في كيسنجر، قال القصيبي: لم يعجبني تحيُّزه الصهيوني الواضح، حيث لم أحتاج أكثر من نصف ساعة لأدرك أن هذا الرجل صهيوني 100%.
أيضا من الأشياء التي نفّرت القصيبي من تفكير ثعلب السياسة الأمريكية، أن الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية لا مكان لها عند كيسنجر.
وسرد القصيبي مثالا على هذا قائلا: عندما كنا نتحدث عن هزيمة حزيران / يونيو قال كسينجر إن هذه الهزيمة أدّبت جمال عبدالناصر، حينها كنت أحاول أن أقول أنها كما أدبت جمال عبدالناصر فإنها كذلك شرّدت عشرات الآلاف وأحدَثت أزمات واحتُلّت أراضي، وأردف الراحل القصيبي أن الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية لا تدخل في حساباته.
ويعتقد القصيبي أن هذا بات واضحا عندما ظهر كيسنجر على المسرح السياسي فيما بعد.

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