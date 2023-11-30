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وفاة كيسنجر تكتب السطر الأخير لمسيرة رجل حرك سياسة العالم - جريدة الوطن السعودية

11/30/2023 2:23:23 PM
(MENAFN- Al Watan) بوفاة مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق هنري كسينجر الأربعاء عن عمر ناهز الـ100 عام، كُتب السطر الأخير في مسيرة رجل حرك اللعبة السياسية في العالم لعقود عدة.
وكيسنجر، مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية في عهد الرئيسين الأمريكيين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، والمسؤول الأبرز عن السياسة الأمريكية في أوقات شديدة الحلكة في العالم، وكذلك في أوقات الحرب الباردة، وأوقات الصراع والحروب العربية الإسرائيلية.
وفاز كسينجر بجائزة نوبل للسلام، ولعب أدوارا محورية في السياسة الخارجية الأمريكية، ونجح في إخراج أميركا من حرب فيتنام، وفتح العلاقات الدبلوماسية مع الصين، وتقليل التوترات مع الاتحاد السوفياتي.
وتقاسم كسينجر جائزة نوبل للسلام عام 1973 مع نظيره الفيتنامي الشمالي لو دوك ثو لتوصلهما إلى اتفاق لإنهاء حرب فيتنام. وقالت نوبل، إن الاتفاق الذي وقع في 27 يناير 1973، ((جلب موجة من الفرح والأمل بالسلام في العالم أجمع)).
أوجه السلام والشر
مع اتفاق الجميع على أن كسينجر من أبرز السياسيين في العالم، وتأكيد الجميع على أدواره السياسية المثيرة، إلا كثيرين يرون فيه وجها آخر للشر، بمن فيهم كاتب سيرته الذاتية جريج جراندين الذي يقول عنه ((يداه ملطختان بالدم))، حيث يرى أن كسينجر أسهم بإطالة أمد حرب فيتنام وتوسيع الصراع إلى كمبوديا المحايدة، وتسهيل عمليات الإبادة الجماعية في كمبوديا وتيمور الشرقية وبنجلاديش؛ وتسارع الحروب الأهلية في الجنوب الأفريقي؛ ودعم الانقلابات وفرق الموت في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية((.
كما قال المدعي العام المخضرم في جرائم الحرب ريد برودي إن))هناك عددا قليلا من الأشخاص الذين كانت لهم يد في هذا القدر من الموت والدمار والمعاناة الإنسانية في عدد من الأماكن حول العالم مثل هنري كيسنجر((.
ثعلب عجوز
استحق كيسنجر لقب))الثعلب العجوز((الذي يطلق عليه مدحا وذما، فسجله حافل بما يثير الجدل، ففيما يصفه بعضهم بأنه عبقري الدبلوماسية حتى بعد تقاعده، ينتقده آخرون ويرونه مجرم حرب.
وبعد مغادرته منصبه، ظل على مدى العقود الأربعة الماضية حاضرا على الساحة حيث يقدم))استشارات جيوسياسية((لعشرات من الزعماء والقادة والحكومات في مختلف أنحاء العالم دون الكشف عن أسمائهم، وذلك من خلال شركته الاستشارية))كيسنجر أسوشيتس((، كما شارك في عامه المئة في توقيع خطاب يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على العالم، حيث وضع هذه الثورة التكنولوجية في نفس الخطر الذي تمثله الأسلحة النووية.
كما تسببت تصريحات أدلى بها خلال الحرب الروسية الأوكرانية بضجة بعد دعوته إلى السعي لتحقيق سلام تفاوضي.
سيد اللعبة
كانت لكيسنجر كثير من الحكايات من خلال تعامله مع القادة والسياسيين في الشرق الأوسط، وتعامله مع الظروف الحالكة والأحداث السياسية بالغة التعقيد في العالم العربي.
وفي كتاب ))سيد اللعبة(( الذي كتبه مارتن إنديك السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، إضافة إلى مناصب أخرى عدة، نقرأ قصصا عدة عن مشاركة كيسنجر في دبلوماسية السلام في الشرق الأوسط، وتأثيره الكبير على علاقات إسرائيل مع العرب.
ويشير الكتاب إلى أن كيسنجر تعامل مع شخصيات عدة لوضع الأساس لمحادثات السلام في الشرق الأوسط.
لقاء مع الملك فيصل
في كتاب ))سيد اللعبة(( يتطرق الكاتب إلى محاولة كيسنجر إنهاء منظمة ((أوبك)) لسياسة تسعير النفط المرتفعة أثناء وبعد اندلاع حرب أكتوبر، والمراسلات بين الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، ووزير النفط الأسبق الدكتور أحمد زكي اليماني.
وكشفت مراسلات حرب أكتوبر بين الملك فيصل والرئيس الأمريكي نيكسون وكيسنجر، والتي لعب كسينجر دورا مهما في نقلها وتلقيها، أن الملك فيصل هدد واشنطن قبل أسبوعين من حظر النفط، وقال إن ))البركان الخامد في الشرق الأوسط سينشط من جديد((
وبدا الموقف السعودي خلال تلك المحادثات صلبا للغاية دعما لمصر وسوريا اللتين كانتا تخوضان حرب أكتوبر ضد إسرائيل، وتضحية السعودية بمداخيل النفط للضغط على واشنطن.
وهدد الملك فيصل في رسالة أولى لنيكسون بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتعليق العلاقات الاقتصادية ووقف تصدير شحنات النفط للولايات المتحدة، وبعدم الحاجة لأن ترسل أمريكا سفيرها الجديد إلى المملكة.
وفي وقت ناشد في كيسنجر الملك فيصل التدخل وإقناع الرئيسين المصري أنور السادات والسوري حافظ الأسد بوقف القتال مع إسرائيل، رد الملك فيصل ))إذا لم تتحرك الولايات المتحدة لردع إسرائيل، فإن البركان الخامد في الشرق الأوسط سينشط من جديد، وأن محرقته لن تقتصر على المنطقة فقط، بل ستتحول إلى حرب عالمية ثالثة شاملة((.
وأمام الحزم السعودي حاول كيسنجر الالتفاف للتهدئة، وأوصى الرئيس نيكسون بأن يرسل رسالة شخصية للملك فيصل لطمأنته وتوضيح الموقف الأمريكي الداعم لتسوية عربية – إسرائيلية، لكن الملك فيصل كان شديد الانتباه والتمسك بموقفه الحازم.
ودأب كيسنجر على مناشدة الملك فيصل لإنهاء مقاطعة النفط التي تضر بالاقتصاديات الصناعية للولايات المتحدة، والغرب إلى حد كبير، إلا أنه واجه شروطا قاسية منها إصرار الملك فيصل على إبرام اتفاق فك الارتباط بين مصر وإسرائيل، وبين سوريا وإسرائيل في الحرب.
وأدرك كيسنجر خلال محادثاته المتكررة مع الملك فيصل أنه إذا لم يرض الملك فيصل ((فيمكنه دائماً العودة إلى فرض حظر النفط مرة أخرى)).

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