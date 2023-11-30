شركة Tongxin Micro تفجر مفاجأة في TRUSTECH وتكشف النقاب عن أول حل Esim في العالم مصمم لأنظمة POS الذكية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يشهد يوم 28 من نوفمبر الافتتاح الكبير لحدث TRUSTECH 2023 في باريس بفرنسا، والذي تسطر فيه شركة Tongxin Micro الرائدة في مجال توفير حلول أشباه الموصلات، ظهورها الأول بحروف من نور باستعراضها التطورات التكنولوجية في مجال التعرف على الهوية والاتصالات والمدفوعات المالية.

في مجال التعرف على الهوية، تقدم Tongxin Micro حلول رقائق المستندات بما يتوافق مع المعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التي تتمتع بأعلى مستويات الأمان على مستوى العالم، والتي تقدم خدمات متنوعة، مثل جواز سفر البحارة وجواز السفر الرسمي. وفي مجال الاتصالات، يتم عرض مجموعة كاملة من المنتجات والتطبيقات الطرفية، بما في ذلك SIM القياسية وSWP-SIM ومفاتيح السيارات الرقمية المستندة إلى SWP-SIM وأجهزة eSIM القابلة للارتداء. أما في قطاع الدفع، تلفت تقنيات الدفع المبتكرة من Tongxin Micro أنظار الجميع، إذ إنها تتراوح ما بين تطبيقات الشرائح في بطاقات الدفع IC وبطاقات العرض وبطاقات بصمات الأصابع ومحافظ الأجهزة e-CNY ورقائق MCU للمنتجات المهمة للسلامة، مثل أنظمة POS ومصادقة الهوية الإلكترونية و IoT SE وتحديد الهوية البيومتري.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك John Zou، نائب الرئيس التنفيذي في Tongxin Micro أول حل eSIM في العالم مصمم لأنظمة POS الذكية في مرحلة الابتكار، إذ صرح قائلاً: "في الوقت الراهن، تتطلب أنظمة POS الذكية التبديل بين بطاقات SIM المتعددة للاتصال بشبكات مختلفة، وهي عملية شاقة وغير آمنة، وعليه تضر بكفاءة خدمات الأعمال وتجربة المستخدم. وهنا يأتي دور حلنا الفعال المزود برقائق أمان متميزة مدمجة والذي يوفر مستوى حماية عالٍ للمعلومات، فهو يتيح تفعيل eSIM على الإنترنت، مما يسمح بالتبديل بين شركات الاتصالات المختلفة بحرية لتوفير تكاليف النشر. علاوةً على ذلك، يأتي هذا الحل مع خدمات التخصيص على مستوى الرقاقات، مما يوفر مساحة كبيرة على مستوى اللوحة، كما يمكننا توفير حلول شاملة مخصصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء في الداخل والخارج على حد سواء." وحتى الآن، اعتمد هذا الحل العديد من الشركات المصنعة للأجهزة الطرفية المعروفة.

وشركة Tongxin Micro إذ تحمل على عاتقها مهمة توفير تجربة أكثر ذكاءً وأكثر راحة وأكثر أمانًا، فهي تعمق بصمتها في مجالات إلكترونيات السيارات والرقائق الذكية. إضافةً إلى ذلك، تسعى الشركة سعيًا حثيثًا نحو تعزيز توسعها العالمي بدافع من أعمالها التي تنتشر في أكثر من عشرين بلدًا ومنطقة في آسيا وأوروبا والأمريكتين وإفريقيا، كما تتطلع الشركة إلى مواصلة ابتكار تقنيات وحلول جديدة أكثر تنافسية للعملاء العالميين والاستمرار في شق طريقها نحو مستقبل أكثر إشراقًا في مجال الاقتصاد الرقمي.

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