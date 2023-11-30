شركة Tongxin Micro تفجر مفاجأة في TRUSTECH وتكشف النقاب عن أول حل Esim في العالم مصمم لأنظمة POS الذكية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يشهد يوم 28 من نوفمبر الافتتاح الكبير لحدث TRUSTECH 2023 في باريس بفرنسا، والذي تسطر فيه شركة Tongxin Micro الرائدة في مجال توفير حلول أشباه الموصلات، ظهورها الأول بحروف من نور باستعراضها التطورات التكنولوجية في مجال التعرف على الهوية والاتصالات والمدفوعات المالية.
في مجال التعرف على الهوية، تقدم Tongxin Micro حلول رقائق المستندات بما يتوافق مع المعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التي تتمتع بأعلى مستويات الأمان على مستوى العالم، والتي تقدم خدمات متنوعة، مثل جواز سفر البحارة وجواز السفر الرسمي. وفي مجال الاتصالات، يتم عرض مجموعة كاملة من المنتجات والتطبيقات الطرفية، بما في ذلك SIM القياسية وSWP-SIM ومفاتيح السيارات الرقمية المستندة إلى SWP-SIM وأجهزة eSIM القابلة للارتداء. أما في قطاع الدفع، تلفت تقنيات الدفع المبتكرة من Tongxin Micro أنظار الجميع، إذ إنها تتراوح ما بين تطبيقات الشرائح في بطاقات الدفع IC وبطاقات العرض وبطاقات بصمات الأصابع ومحافظ الأجهزة e-CNY ورقائق MCU للمنتجات المهمة للسلامة، مثل أنظمة POS ومصادقة الهوية الإلكترونية و IoT SE وتحديد الهوية البيومتري.
بالإضافة إلى ذلك، يشارك John Zou، نائب الرئيس التنفيذي في Tongxin Micro أول حل eSIM في العالم مصمم لأنظمة POS الذكية في مرحلة الابتكار، إذ صرح قائلاً: "في الوقت الراهن، تتطلب أنظمة POS الذكية التبديل بين بطاقات SIM المتعددة للاتصال بشبكات مختلفة، وهي عملية شاقة وغير آمنة، وعليه تضر بكفاءة خدمات الأعمال وتجربة المستخدم. وهنا يأتي دور حلنا الفعال المزود برقائق أمان متميزة مدمجة والذي يوفر مستوى حماية عالٍ للمعلومات، فهو يتيح تفعيل eSIM على الإنترنت، مما يسمح بالتبديل بين شركات الاتصالات المختلفة بحرية لتوفير تكاليف النشر. علاوةً على ذلك، يأتي هذا الحل مع خدمات التخصيص على مستوى الرقاقات، مما يوفر مساحة كبيرة على مستوى اللوحة، كما يمكننا توفير حلول شاملة مخصصة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء في الداخل والخارج على حد سواء." وحتى الآن، اعتمد هذا الحل العديد من الشركات المصنعة للأجهزة الطرفية المعروفة.
وشركة Tongxin Micro إذ تحمل على عاتقها مهمة توفير تجربة أكثر ذكاءً وأكثر راحة وأكثر أمانًا، فهي تعمق بصمتها في مجالات إلكترونيات السيارات والرقائق الذكية. إضافةً إلى ذلك، تسعى الشركة سعيًا حثيثًا نحو تعزيز توسعها العالمي بدافع من أعمالها التي تنتشر في أكثر من عشرين بلدًا ومنطقة في آسيا وأوروبا والأمريكتين وإفريقيا، كما تتطلع الشركة إلى مواصلة ابتكار تقنيات وحلول جديدة أكثر تنافسية للعملاء العالميين والاستمرار في شق طريقها نحو مستقبل أكثر إشراقًا في مجال الاقتصاد الرقمي.
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