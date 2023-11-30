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معرض اكسبو بين الحلم والحقيقة والواقع

11/30/2023 2:19:19 PM
(MENAFN- Al Watan) هل هذا التصويت الكاسح لفوز المملكة بمعرض اكسبو ٢٠٣٠ بمحض الصدفة أم هناك رؤية ثاقبة حملت التغيير الجذري لأيدلوجية اجتماعية صعبة تغلغلت فيها الثقافات والعادات البالية ذريعة حتى تحجب النهضة إنها رؤية فيها شمولية المعنى وحراك متميز على المستوى العالمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والديني والعلمي ، إنها طفرة حملت لتكون في قمة النجاح و الإبداع بأيدي أبناء هذا الوطن ففي سبع سنين كان حصاد هذا الرجل الملهم ولي العهد ما نشاهده ونلمسه الآن على المستوى العالمي في جميع المجالات إنها سنين تنعم فيها الأجيال بنعيم الحياة مثل كل دول العالم والتي كنا نشد الرحال إليها من أجل أن نشاهد ونستمتع بمثل هذه المعارض والأحداث الرياضية والمسارح والمهرجانات العالمية مثل كأس آسيا والعالم وجميع الألعاب ، أصبح الحلم حقيقة وأصبحت المملكة هي موطن لمثل هذا الحمد لله أننا عشنا حقبتين من الزمن حتى نكون شهداء على مثل هذا الجمال والفن والعلم والتطوير والإنسانية والاستجمام شكرا سمو سيدي ولي العهد باني المجد ، الجميع اليوم يحتفل بهذا الإنجاز رجالا ونساء وأطفالا وكبارا والفوز بتنظيم المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو لعام ٢٠٣٠ م الذي هو حدث فريد في تاريخ هذا الوطن ، مما جعل العالم يقف إحتراما وتقدير لأبناء هذا الوطن المعطاء بأن طموحاتهم تفوق الخيال يعملون بشغف وحب وإصرار وأثبتت المرأة السعودية أنها الأم والمدرسة والتربية والعلم والنجاح وأثبت الرجل انه الزوج والأخ والولد والمربي ، اليوم الفرجة تعج في النفوس المتوقدة فرحا وطربا ، الكل يتحين الفرصة ليشارك الإبداع في هذه النسخة التي ستكون إن شاء الله استثنائية كما صرح سمو ولي العهد وسيقف العالم اجمع احتراما وتقديرا ومباركة لها وسوف تكون هذه الدولة نبراسا ومثالا لدول تستضيف مثل هذا الحدث العظيم الذي يمتد إلى ستة أشهر ، إنه طفرة رقمية في عالم الاقتصاد والصناعة وغيرها ، إنها المملكة العربية السعودية النهضة الحديثة التي أسس لبنتها الحديثة سمو ولي العهد هذا الذي أشرقت بوادره في سماء الوطن العظيم
لقد وضع لبنة المجد في عمق الوطن شموخا وعزا وفخرا وكبرياء وعلما واصرارا وطاقة وطموحا وتشييدا وبناء وعملا وصلابة ونهضة وحوارا وحضورا وقوة وعزا ، وغير نظرة العالم الينا بأننا نملك شباب طموح يتوقد شعلة في النجاح والإنجاز ، إنها السعودية العظمى التي تحتضن الأحداث والمشاهد الحية خير شاهد على قدرتها على إدارة واحتواء أكثر من ثلاثة ملايين من المسلمين من جميع صقاع العالم خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام يؤدون نفس المناسك في وقت واحد ويتم تفريجهم وإكرامهم واستقبالهم وتسكينهم وإيواؤهم ومعالجتهم وترحيلهم بأرقى أنواع التعاملات الإنسانية والعلمية ، كان العالم ينظر إلينا بعين أخرى حتى أشرقت شمس المجد الحديث الذي كان يحتاج إلى قوة ونفوذ وعزم وسباق وند وتقديم السعودية العظمى بهذا الوهج ، إن هذه الأحداث المتسارعة جعلت هذا الوطن محطة إعجاب وإشادة لكثير من رؤساء وسياسيين واقتصاديين وغيرهم من دول العالم .
إن هذا الفوز لم تكن وليدة الحظ والصدفة إنما بالعمل والتخطيط والقوة والإصرار. والعزيمة لقد كان هناك عرابا يقظا يقول ويفعل ويمضي قدما نحو عالم يشيد بالطموح لأمة عربية مسلمة ولوطن كبير حاضن لأجيال ناشئه ، لقد كان فوز المملكة العربية السعودية في معرض اكسبو في عام ٢٠٣٠ نجاحا باهرا وسنثبت للعالم أننا عالم مليء بالعجائب والغرائب علميا وعمليا ،، لقد أعادتني هذه الأحداث وهذا الفوز العظيم عقدين عندما خاض الدكتور غازي القصيبي رحمه الله غمار الفوز برئاسة اليونسكو وخسرها وكان هناك ألم وحسرة ترجمتها حواراته .
لقد ولد عهد جديد حديث أطلق عنان فضائه سمو سيدي ولي العهد أنه لا مستحيل طالما هناك شعب عظيم اسمه أبناء المملكة العربية السعودية أصبحت دولة محط أنظار العالم .
إن هذه الرؤية وهذه الأحداث والإنجازات هي لأبنائنا وبناتنا ولجيل قادم ، يتمنى ممن تجاوز عقده الخامس أن يعود عقدين حتى ينمو طموحه ويرى كيف هو الوطن الذي سيكون حديقة العالم الخضراء وسلة الخبز الذي يقتات من رغيف سلته أبناء هذا الوطن والعالم العربي والإسلامي .
إننا اليوم أمام تغيرات تقدر العلم والعلماء والمبدعين والطموحين لقد كرمت هذه الدولة نبالة وطيب معشر أبناء دول أخرى كانوا يعيشون في هذا الوطن أبدعوا وساهموا فزاد كرمَهم كرمٌ عظيم من مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بأن منحهم الجنسية السعودية وفاء وعرفانا بما قدموه وأن هذا الوطن هو وطنهم ووطن للمبدعين حتى يترعرع أبناؤهم فيه وينعمون بالخير فيه
إنها شمولية الفكر وعظيم الامتنان لوطني
دمت عزا وفخرا وكبرياء أيها الوطن الشامخ

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