الشرطة الأمريكية تحذر من ميزة جديدة على الآيفون

(MENAFN
- Al Watan) أصدرت بعض وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تحذيرات للآباء، بشأن ميزة جديدة في هواتف "آيفون" يمكن أن تجعل من الصعب تتبع أطفالهم.
ونشر قسم شرطة ميدلتاون في ولاية أوهايو، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، تحذيرا للآباء بخصوص ميزة "NameDrop" المضمنة في تحديث "iOS 17".
وهذه الميزة تتيح للمستخدمين مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم بسهولة مع أجهزة أخرى من "أبل"، سواء "آيفون" أو ساعة "أبل".
لكن بعض الخبراء الأمنيين يشعرون بالقلق من أن الميزة يمكن أن يستخدمها الأطفال للهروب من "الإشراف الأبوي".
وشارك مكتب عمدة مقاطعة أوكلاند في ميشيغان تحذيرا بشأن هذه الميزة، التي يتم تشغيلها افتراضيا مع التحديث الجديد.
فيما قالت شرطة ميدلتاون: محذرة "أيها الآباء لا تنسوا تغيير هذه الإعدادات على هاتف أطفالكم للمساعدة في الحفاظ على سلامتهم".
وفي حال كان أحد الوالدين يرغب في إيقاف تشغيل هذه الميزة، يمكن الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم "عام"، ثم النقر فوق "AirDrop"، وبعدها تبديل خيار "جلب الأجهزة معا" (Bringing Devices Together) إلى وضع الإيقاف.
MENAFN30112023000089011017ID1107517481
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.