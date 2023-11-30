-->

Friday, 01 December 2023 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرطة الأمريكية تحذر من ميزة جديدة على الآيفون

11/30/2023 2:19:18 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت بعض وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تحذيرات للآباء، بشأن ميزة جديدة في هواتف "آيفون" يمكن أن تجعل من الصعب تتبع أطفالهم.
ونشر قسم شرطة ميدلتاون في ولاية أوهايو، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، تحذيرا للآباء بخصوص ميزة "NameDrop" المضمنة في تحديث "iOS 17".
وهذه الميزة تتيح للمستخدمين مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم بسهولة مع أجهزة أخرى من "أبل"، سواء "آيفون" أو ساعة "أبل".
لكن بعض الخبراء الأمنيين يشعرون بالقلق من أن الميزة يمكن أن يستخدمها الأطفال للهروب من "الإشراف الأبوي".
وشارك مكتب عمدة مقاطعة أوكلاند في ميشيغان تحذيرا بشأن هذه الميزة، التي يتم تشغيلها افتراضيا مع التحديث الجديد.
فيما قالت شرطة ميدلتاون: محذرة "أيها الآباء لا تنسوا تغيير هذه الإعدادات على هاتف أطفالكم للمساعدة في الحفاظ على سلامتهم".
وفي حال كان أحد الوالدين يرغب في إيقاف تشغيل هذه الميزة، يمكن الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم "عام"، ثم النقر فوق "AirDrop"، وبعدها تبديل خيار "جلب الأجهزة معا" (Bringing Devices Together) إلى وضع الإيقاف.

MENAFN30112023000089011017ID1107517481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث