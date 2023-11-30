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المسرح والفنون الأدائية تنظم عرض الفن الحضري بجامعة نورة

11/30/2023 2:19:18 PM
(MENAFN- Al Watan) نظّمت هيئة المسرح والفنون الأدائية، العرض الفني الثامن بعنوان "الفن الحضري"، وذلك ضمن فعاليات "العروض الأرجنتينية" المقامة على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، حيث تهدف الهيئة من خلاله إلى زيادة الوعي بالقطاع المسرحي والفنون الأدائية في المملكة والعالم.
وانطلق العرض الذي يمتد حتى السبت المقبل، بأداء عدد من فناني (الهيب هوب) لحركات متسقة مع الموسيقى المتصاعدة من الآلات الإيقاعية، كما تضمَّن العرض مهارات بهلوانية، وقفزات بالدراجة الهوائية، وألواح التزلج، إضافة إلى عرض مهاري بكرة القدم على موسيقى (التانغو).
وعلى هامش الفعالية، أقامت الهيئة معرضاً تعريفياً مصاحباً، تضمَّن تقديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية، وأخرى من أمريكا اللاتينية، فضلاً عن توفير أركان للتصوير مصممة خصيصاً بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجرٍ لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.
وتختتم فعالية (العروض الأرجنتينية) في الخامس من ديسمبر المقبل بتقديم فنٍ أدائيٍّ بعنوان: "الجاذبية"، يُقدِّم لوحات استعراضية.
واشتملت العروض منذ افتتاحها على عروضٍ متنوعةٍ للسيرك وألعاب خفة اليد، وعروضٍ لمسرحيات كلاسيكية، تضمنت مسرحيتي (سندريلا)، و(أليس في بلاد العجائب)، وعرض (الغابة)، وعروضاً أدائية وفنية أخرى.
وتسعى هيئة المسرح والفنون الأدائية من خلال استقطاب العروض الأرجنتينية إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية لدى المجتمع، كما تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي؛ بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها في إطار رؤية المملكة 2030.

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