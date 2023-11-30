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استئصال كيس عجائبية من بطن مريضة في القصيم

11/30/2023 2:19:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكن أطباء جراحة متخصصون في مستشفى المذنب أحد مكونات تجمع القصيم الصحي من إنهاء معاناة مريضة في بداية العقد الثالث من العمر بعد نجاحهم في استئصال ورم كبير كامن في البطن.
وأوضح التجمع أن المريضة راجعت المستشفى وهي تعاني من آلام وأعراض مبهمة في البطن منذ فترة طويلة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية وعمل الأشعة اللازمة لها تبين وجود كتلة على المبيض الأيسر تملأ الحوض والبطن قطرها 35 سم.
ولفت إلى أن الأطباء قرروا بعد معاينة نتائج الفحوصات تنويم المريضة لإجراء عملية جراحية لها، والتي تم من خلالها استئصال الكتلة التي كانت تزن 5.2 كيلوجرام، وتحتوي بداخلها على تكتلات وشعر وأسنان مما يعرف ب (كيس عجائبية)، وقد تكللت العملية بالنجاح.
يذكر أن قسم الأشعة بمستشفى المذنب أجرى أكثر من 10 آلاف فحص في الربع الثالث من عام 2023، كما أنجز المستشفى أكثر من 530 عملية جراحية ونفذ أكثر من 20 ألف تصوير بالأشعة خلال النصف الأول من 2023م.

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