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اتفاقية بين السوق المالية وهيئة الولاية للحفاظ على أموال المستثمرين

11/30/2023 2:19:18 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم "هيئة الولاية" اليوم، اتفاقية تعاون وتنسيق بشأن الأموال والأوراق المالية في السوق المالية التي تندرج ضمن اختصاصات هيئة الولاية، استناداً إلى نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، ورئيس "هيئة الولاية" الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا، وذلك ضمن أعمال ملتقى مؤسسات السوق المالية الذي تحتضنه مدينة الرياض، حيث مثل هيئة السوق المالية سعادة وكيل الهيئة لمؤسسات السوق الأستاذ رائد بن إبراهيم الحميد، فيما مثل هيئة الولاية سعادة مساعد رئيس الهيئة للاستثمار وتنمية الأموال الأستاذ أحمد بن عبدالمحسن الرميح.
وتهدف الاتفاقية إلى استكمال إجراءات حصر الأموال والأوراق المالية كافة التي تعود ملكيتها لفئة المجاهيل، وما يستجد من أوراق مالية ذات علاقة، على أن يعقبها العمل على ما يخص الفئات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات هيئة الولاية بموجب نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وتمكينها من ممارسة صلاحياتها النظامية تجاه أسهم الشركات المساهمة المعدّة للطرح والتي لم يتم الاستدلال أو التعرف أو التوصل لأحد أو بعض ملاكها، على أن يتم العمل على حصر وتصنيف ونقل وإدارة استثمار الأموال والأوراق المالية على عدة مراحل، كما اتفقت الهيئتان على الأدوار والمهام المنوطة بكل من الجهتين في الاتفاقية.
وأوضحت هيئة السوق المالية: "إن هذا التعاون جاء انطلاقاً من حرص هيئة السوق المالية على القيام بدورها في الحفاظ على أموال المستثمرين بكل فئاتهم"، مؤكدة أنها تعمل باستمرار على تعزيز ثقة المستثمرين بخلق بيئة استثمارية شفافة ونزيهة مبنية على إجراءات وحقوق واضحة لجميع المشاركين والمستثمرين في السوق المالية وبلا استثناء.
في حين أبانت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أن الاتفاقية بين الهيئتين جاءت من منطلق صلاحيات "هيئة الولاية" المنصوص عليها في المادة الثانية من نظامها الأساسي، التي توضح اختصاصها بإدارة أموال من لا يُعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والمجهولين، كما أنها تتماشى مع أهداف الهيئة في حفظ الأصول الخاضعة تحت ولاية الهيئة وإدارتها وتنميتها، وفقاً لاستراتيجية استثمارية معتمدة.

MENAFN30112023000089011017ID1107517476

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