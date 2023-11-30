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المودة تقدم 468 مبادرة وخدمة مجانية لـ 158 أسرة في السعودية

11/30/2023 2:19:18 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية اجتماعه الـ 24 وتخلله مناقشة التطورات الحالية وملامح خطة العمل للعام 2024م.
واستعرض المجلس الأداء الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي للجمعية والذي نتج عنه خدمة أكثر من 158 ألف أسرة عبر 468 ألف خدمة بأثر بلغ 79% ، فيماحققت المودة 3 جوائز تميز، ونفذت شركات استراتيجية مع 68 جهة ساهمت في تقديم مبادرات نوعية عززت من جودة حياة الأسرة.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي أن الاجتماع ناقش مجموعة من القضايا ةالمتعلقة بالنمو والاستدامة، مع التركيز على تحليل التوجهات الاستراتيجية للعام 2024م وتعزيز الابتكار من خلال استحداث مبادرات تنموية نوعية وتطوير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات الأسرة وتساهم في تحقيق أهداف الرؤية، كما استعراض المجلس الخطط القادمة لضمان النمو المستدام والاستمرارية في جودة الخدمات المقدمة للأسرة وتحسين جودتها عبر تقديم برامج نوعية ملهمة ومبتكرة تتوافق مع احتياجات المستفيدين وفق دراسات وممارسات تخصصية احترافية.
وأضاف نهدف لتمكين الأسرة بالخبرات والمهارات والمعالم الأساسية في المجال التربوي والاجتماعي، وزيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة. بالشراكة مع العديد من المانحين الداعمين.

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