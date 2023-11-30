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رحيل جوزاء الوسمي والمربعانية تطرق الأبواب

11/30/2023 2:19:18 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد أن غداً الجمعة هو‬⁩ أول أيام الشتاء "أرصادياً”، متوقعاً هطول أمطار أعلى من المعدل، بنسبة احتمال 50% على أجزاء من ⁧‫الشرقية‬⁩⁧، القصيم‬⁩ المدينةالمنورة، حائل، ‬⁩و ⁧الحدود الشمالية‬⁩..
أوضح فلكيون وخبراء في الأرصاد أن المملكة لاتزال تحت تأثير طالع "الزبانا"، وهو آخر نجوم الوسم وآخر فصل الخريف، والمعروف بـ“الجوزاء الوسمي”.
ويستعد "الزبانا" لمغادرتنا خلال هذا الإسبوع، بينما تشهد الأجواء مؤشرات استقبال مربعانية الشتاء والمتوقع لها أن تبدأ 7 ديسمبر، أما دخول فصل الشتاء فلكياً فهو في 22 ديسمبر القادم.
نجم يماني
وبحسب ما أوضح الفلكي سلمان آل رمضان فإن طالع الزبانا هو ثاني النجوم اليمانية، والنجم السابع من نجوم فصل الخريف وآخرها، والرابع والأخير من نجوم موسم الوسم الماطر وعدد أيامه 13، مضى نصفها ولا يزال أمامنا أسبوع حتى قدوم المربعانية.
مظاهر وسمات
وطالع الزبانا عبارة عن نجمان مضيئان مفترقان في برج الميزان بينهما في رأي العين مقدار 5 أذرع الجنوبي منهما من القدر الثالث، والشمالي من القدر الرابع وهما زبانا العقرب أي قرناها ، وتبدأ فيه المظاهر الشتوية وتزداد برودة الجو ليلاً أكثر من ذي قبل، مع اعتدال في النهار ويشتد فيه هبوب الرياح الباردة، وتكثر فيه هبوب العواصف غالباً، وكان يعرف بأنه يكثر فيه سقوط الأمطار والزبانا تسمى جوزاء الوسم الثانية بعد الغفر، ويبدأ فيه دخول فصل الشتاء على مذهب الفلاحين، ويزرع فيه ما يزرع في الغفر من الخضار الشتوية، ويتم فيه إيقاف ري النخيل 40 يوما، وفيه تتزاوج الثعالب.
اكشتوا واحتاطوا
من جهته شرح خبير الطقس السعودي، عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل طقس إجازة الأسبوع يومي الجمعة والسبت من 5/17 إلى 1444/5/18هـ
مبيناً أنها أجواء مناسبة للتنزه حسب النماذج العددية للطقس، وعلق أكشتو واحتاطو من "الأماكن المفتوحة".
وتوقع أن تكون الأجواء في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية الجنوبية والغربية أجواء جيدة معتدلة نهاراً باردة ليلاً تناسبها الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة نهاراً، أما في المساء يفضل أن تكون ملابس خفيفة لمتوسطة على المناطق الوسطى، والشرقية وشرق الغربية، والمرتفعات الجبلية الجنوبية والغربية، بينما المناطق الشمالية وشمالي الشرقية والوسطى والغربية تستدعي لبس ملابس شتوية ثقيلة
‏أما السواحل الغربية مكة فقد توقع أن تميل الأجواء للحرارة، بحيث تكون حارة نهاراً "ملابس صيفية"، ومن معتدلة إلى لطيفة ليلاً، "ملابس ربيعية أول الليل، وأخرى خريفية من منتصف الليل إلى الفجر"، وتنشط الرياح نشاطاً متوسطاً على شرق المنطقة الغربية و أقصى المنطقة الوسطى.
حالة مطرية
وعن يوم السبت 18 جمادي الاول 1445هـ توقع الحصيني تحسن فرصة الأمطار على أجزاء متفرقة ومحدودة من المناطق الغربية والشمالية والجنوبية، ولا يستبعد بعض الأمطار شمال الوسطى تمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان معظمها من خفيفة إلى متوسطة.
‏وأضاف" توجد أماكن فيها باذر ربيع وجميلة منها أجزاء من محافظات ومراكز مكة، والباحة وعسير والمدينة، وحائل، والقصيم، وشرق وجنوب مناطق تبوك، والجوف، والشمالية، والقصيم، و أجزاء من محافظات شقراء، والمجمعة، والغاط، والزلفي، ورماح و حوطة بني تميم، والحريق، والصمان، وشمال الشرقية وغربها الشمالي".
وقت المربعانية
من جانب آخر ذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند أن المؤقتون لا يستطيعون تحديد وقت دخول ⁧‫المربعانية‬⁩ أو وخروجها في تاريخ معين، لا تتقدم عنه ولا تتأخر مثل شروق الشمس وبداية الشهر مثلاً ، إذ أن المربعانية لها خصائص جوية مميزة ببرودتها النهارية والمسائية، وبأمطارها الديمية، وبتشكل الندى فجراً، وخروج البخار من الفم، وسقوط أوراق الشجر، فمتى ما وجدت هذه الخصائص أو بعضها فإن المربعانية قد دخلت.
وأكمل "وإن كان الإنسان قد وضع للمربعانية تاريخاً محدداً لدخولها وخروجها، فإن الطبيعة الجوية لا تخضع لتقويم الإنسان وتقديره أو تحديده، فقد تتقدم أو تتأخر من عام لآخر، والمربعانية متى ما توافرت خصائصها فقد دخلت، منوهاً أنها سُميت بذلك لأن عدد أيامها 40 يوماً ولكن في بعض السنوات قد تقل عن ذلك بكثير، أو تزيد حسب الظروف الجوية في ذلك الوقت"

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