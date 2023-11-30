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صقارون: الأشواط التأهيلية لـ الملواح تحدد ألقاب مهرجان الملك عبدالعزيز

11/30/2023 2:19:18 PM
(MENAFN- Al Watan) تمثّل الأشواط التأهيلية للصقارين المشاركين في مسابقة الملواح أهمية كبيرة في مسار مشاركتهم ومن خلالها يمكن تحديد ملامح الصقور التي ستحسم ألقاب مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المُقام حالياً في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، حتى 14 ديسمبر المقبل.
وأكّد الصقار برغش بن محمد المنصوري، أن أول شوط ينافس فيه هو أهم شوط بالنسبة له، فهو البداية التي تقود وتحفز باقي مشاركاته، مبيناً أن افتتاحية مشاركته في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور كانت موفقة، من خلال الفوز بالشوط الأول لفئة شاهين فرخ للمحترفين السعوديين.
وأضاف "سعدت كثيراً بتحقيق الصقر (S77) المركز الأول، فهو إنتاج سعودي، من مزرعتنا في بللحمر بمنطقة عسير، والحمدلله تفوقنا على الصقور المشاركة التي من بينها صقور قادمة من مزارع إنتاج عالمية".
من جهته، أعرب الصقار محمد بن صالح المري، عن سعادته بالحصول على المركز الأول في شوط حر فرخ مُلاك مفتوح للسعوديين، موضحاً أن تحقيق الفوز في الأشواط التأهيلية الأولى في بداية المهرجان دافع كبير لتحقيق كؤوس الملك عبدالعزيز للصقور خلال الأيام المقبلة.
وبيّن، أن "الصقر "فلاح" الذي حقق المركز الأول كان في السابق صقراً مخصصاً للمقناص، وبعدها تحول لمسابقات الملواح والمشاركة في المهرجانات، حيث كان آخر صقر مشارك في الشوط بعد أكثر من 60 صقراً استطاع اقتناص الفوز.
من جهته، قال الصقار محمد الهاجري: "إنه يحاول اختيار أفضل صقور قرناس الشاهين للمشاركة في الأشواط التأهيلية الأولى حتى يضمن التأهل والمنافسة على كؤوس الملك عبدالعزيز"، مبيناً أنه، كثف استعدادته خلال الشهرين الماضيين للمشاركة في المهرجان، من تدريب وتجهيز الصقور من ناحية طبية ولياقية، مؤكداً أهمية المشاركة في مهرجان بحجم مهرجان الملك عبدالعزيز على المستوى الدولي.
ويستقطب نادي الصقور السعودي الصقارين المحليين والدوليين للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يمثل الحدث الأبرز عالمياً في مجال الصقارة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة في تشجعيهم على ممارسة هوايتهم، والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة.
//انتهى//

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