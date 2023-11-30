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إكسبو 2030 يعزز نمو واستدامة القطاع السياحي في السعودية

11/30/2023 2:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المملكة إنجازاً عالمياً جديداً إثر فوزها باستضافة معرض إكسبو 2030؛ تحت شعار " حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل "، في مواكبة لتحقيق تطلعات رؤية المملكة وكتابة الفصل القادم من قصة نجاحها الملهمة.
وستسهم الاستضافة في تعزيز النمو المتسارع للقطاع السياحي بالمملكة؛ بصفتها الوجهة الأسرع نمواً بالعالم، إضافة إلى تحقيق مستهدفاتها في تنويع مصادر الدخل لتصبح السياحة ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بجانب إيجاد المزيد من فرص العمل والاستثمار.
كما ستسهم إكسبو 2030 في تعزيز جهود الهيئة السعودية للسياحة في جذب ملايين السياح للتعرف على الوجهات السياحية الفريدة والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، والاستمتاع بالتجارب السياحية الملهمة؛ إضافة للحفاوة وكرم الضيافة المشهود للمجتمع السعودي الأصيل، كما أن الاستضافة ستفتح آفاقاً جديدة وفرصاً استثمارية غير مسبوقة للقطاع السياحي الخاص.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد شاركت ضمن الوفد السعودي المشارك في "واحة الإعلام" التي أقيمت في ساحة بافيلون فاندوم بالعاصمة باريس، وهي المبادرة الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام سعيًا لتطوير مفهوم التغطيات الإعلامية، ومواكبتها للأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى محليًا ودوليًا، وتوظيف التقنية الحديثة في استعراض المشروعات والمبادرات الوطنية الكبرى، وقد استهدفت الواحة في نسختها الدولية الثانية دعم ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030، عبر إبراز التحوّلات الحضارية والتنموية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات الحيوية والمتنوعة، واستعراض أهم المشروعات الكبرى التي تعمل المملكة على تنفيذها وفق رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن المملكة تمتلك اليوم أكثر من 400 ألف غرفة فندقية، وستصل إلى 854 ألف غرفة جديدة بحلول العام 2030، كما أن الإطلاق الأخير لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، وطاقته الاستيعابية الطموحة التي تصل إلى 120 مليون مسافر خلال السبع سنوات المقبلة؛ سيسهم في تسهيل الوصول إلى معرض إكسبو ومدينة الرياض وبقية مدن المملكة؛ من جميع أنحاء العالم ويضمن تجربة سفر سلسة وممتعة وآمنة، ويعزز من مكانة العاصمة لتكون مركزاً عالمياً للسفر والتجارة".
وجاء هذا الإعلان في وقت أصبحت زيارة المملكة أكثر سهولة وسلاسة ومتعة وآماناً من أي وقت مضى، عبر تسهيلات غير مسبوقة في إصدار التأشيرات الإلكترونية؛ المتاحة اليوم لمواطني أكثر من 59 دولة حول العالم، فيما سيمتد معرض إكسبو 2030 على مساحة 6 ملايين متر مربع، ويضم 246 مشاركاً، كما أنه من المتوقع أن يستقبل الموقع الرسمي لمعرض إكسبو 2030 ما يقارب من 40 مليون زيارة؛ مع تحقيق أكثر من مليار زيارة رقمية لجناح ميتافيرس التاريخي، إضافة لمشاركة المملكة المرتقبة في معرض إكسبو 2025 المقرر عقده في مدينة أوساكا اليابانية.
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