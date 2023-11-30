-->

Friday, 01 December 2023 07:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الدفاع يتلقى اتصالا من رئيس هيئة الأركان الإيرانية

11/30/2023 2:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

MENAFN30112023000089011017ID1107517469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث