وزير الدفاع يتلقى اتصالا من رئيس هيئة الأركان الإيرانية

وزير الدفاع يتلقى اتصالا من رئيس هيئة الأركان الإيرانية
التاريخ
11/30/2023 2:19:17 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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