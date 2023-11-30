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الرئيس الكوري يهنئ ولي العهد باستضافة إكسبو 2030 في الرياض

11/30/2023 2:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، من فخامة رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول، هنأه خلاله بمناسبة فوز المملكة بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض. فيما أعرب ولي العهد عن شكره لفخامته على مشاعره الطيبة.

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