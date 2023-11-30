الرئيس الكوري يهنئ ولي العهد باستضافة إكسبو 2030 في الرياض

الرئيس الكوري يهنئ ولي العهد باستضافة إكسبو 2030 في الرياض
التاريخ
11/30/2023 2:19:17 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، من فخامة رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول، هنأه خلاله بمناسبة فوز المملكة بتنظيم واستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض. فيما أعرب ولي العهد عن شكره لفخامته على مشاعره الطيبة.
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