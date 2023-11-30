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بيان من اتحاد الغرف الخليجي حول تصريحات قناة مصرية

11/30/2023 2:19:17 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر اتحاد الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي بيانا، أوضح فيه أن ما قامت به إحدى القنوات الإعلامية المصرية من بث حديث لرجل أعمال مصري، والذي تطرق فيه لمعلومات غير حقيقية وتصريحات مسيئة لرجال أعمال خليجيين.
وذكر البيان“ندين ونستنكر نحن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كممثل للقطاع الخاص الخليجي مثل هذه الأساليب المسيئة من قبل القناة الإعلامية ومتحدثيها الذين تعمدوا تشويه سمعة رجال أعمال خليجيين، إلا أنهم لن يستطيعوا المساس بقوة العلاقات الأخوية بين الجانبين مهما تعددت محاولاتهم وأساليبهم الملتوية”.
وأضاف بيان اتحاد الغرف الخليجية“ومن هذا المنطلق يدعو اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة التحرك العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد القناة ومتحدثيها وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم”.
وختم اتحاد الغرف الخليجية الحديث، بثقته التامة بقدرة الجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية الشقيقة على محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة للعلاقات الأخوية المميزة لرجال الأعمال في الجانبين.

MENAFN30112023000089011017ID1107517467

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